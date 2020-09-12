По три богатыря: называем самых классных футболистов всех клубов РПЛ

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вчера, 15:00

Слухи о потере Жиго, Влашича и Шунича выводят «Соккер.ру» на важный для всех клубов лиги разговор.

Кто определяет игру команды? Футболисты самого высокого уровня, которые прокачали ментальную усидчивость ради стабильности. Есть прекрасные мастера, которые не могут повторить завтра то, что делали позавчера, но мы называем других.

А поскольку оценка «игровой класс» – понятие насмотренности и вкуса именно зрителя, то можете смело выбирать своих фаворитов. А чтобы все клубы получили одинаковое внимание, выбираем тройки, ведь для российской культуры – это знаковое число.

«Ротор» — Кверквелия, Муллин, Гогуа

Седрика не назвать стабильным и классным на уровне ЦСКА . Но гляньте на состав Хацкевича. Там не так много людей с именем. Давиташвили только определяет свой класс. А вот Кверквелия – чемпион России, Муллин – воспитанник «Локомотива», который долго шел к РПЛ , а Гогуа отвечает за футбольную дикость. Без этой тройки «Ротор» сразу станет клубом ФНЛ .

«Химки» — Дядюн, Корян, Ломовицкий

Ребята со школой чемпионского «Рубина», «Локомотива» и «Спартака». Ломовицкий в год, когда «красно-белые» стали чемпионами, выиграл молодежное первенство, Дядюн даже за вторую сборную России играл (была такая экспериментальная команда), а Корян пробовался в Голландии. Теперь от этой тройки зависит судьба «Химок» в РПЛ .

«Тамбов» — Рыжиков, Карапетян, Чуперка

С Рыжиковым понятно – вратарь чемпионского уровня. С Карапетяном тоже — выпускник немецкой школы футбола, а там на низком уровне учат так, что после чемпионата Люксембурга получаете парня для игры в РПЛ . Конечно, у «Тамбова» скромный состав, поэтому третьим будет опытный Чуперка, который на уровень сборной Молдовы так и не вышел. Но вот Карапетян играет за Армению, причем успешно — с голами.

«Арсенал» — Луценко, Костадинов, Бауэр

Трудолюбивый Луценко добрался до класса, ранее его не имея. А вот два Кангва – о талантах скорее. Беляеву и Кириллу Комбарову как раз класса не хватило, чтобы не покидать Москву. После потери Альвареса у «Арсенала» остается болгарин Костадинов с матчами за сборную, и универсальный немец Бауэр, игравший за «Вердер» и «Нюрнберг». Еще Горбатенко упомянем — тоже классный мастер.

«Уфа» — Беленов, Неделчару, Карп

Стольких игроков потеряли, а у Евсеева остаются в составе люди высоко класса. Беленов — на уровне с вратарями Черчесова, а по форме порой их превосходит. Неделчару не случайно связывают с богатыми клубами – молодой румын может расти. И Карпа многие не замечают в силу позиции, но опорник из Молдовы – один из самых мастеровитых игроков «Уфы».

«Урал» — Бикфалви, Рыков, Аугустыняк

По Эрику нет вопросов – король «Урала», без румына получите более слабую команду. Рыков сто раз доказывал, что речь о футболисте высокого класса, которым не могут похвастаться Егорычев, Подберезкин или Панюков. А вот Кулаков – приличный правый защитник, но выделим поляка Аугустыняка. Может сыграть на европейском уровне в лучших матчах.

«Ахмат» — Бериша, Богосовац, Иванов

Ни Семенова, ни Роши, ни Швеца, ни Ильина тут быть не может. А вот Исмаэля вытеснил ветеран Иванов – Олег в 34 года не может играть в основе постоянно, но остается мастером. Талалаев также может положиться на класс своего левого фланга – Бериша и Богосовац прекрасно смотрятся. И там не только форма, но и наполнение правильное. Особенно удивил рыжий серб — очень крут.

«Рубин» — Кварацхелия, Шатов, Дюпин

Слуцкий не может заявить, что в его составе полно людей для топ-5, или хотя бы сильных клубов из Нидерландов. Но одновременно есть породистый футболист Кварацхелия – пусть не обижается на эпитет, но пока именно такое впечатление Хвича оставляет. Невероятный талант, как у бегового скакуна, но важнее не получать травмы и работать над собой. По Шатову вопросов нет – чемпион России, а Дюпин здесь, поскольку дошел до класса в солидном возрасте, что тоже требует усилий. Особенно если нет школы.

«Краснодар» — Классон, Сафонов, Петров

Странно, но у «быков» мало стабильных футболистов. Газинский может в один сезон быть Бускетсом с голевыми пасами – а потом сдуется. Вандерсон может то играть, то не играть. Мартынович привозит чаще, чем Гранквист. Рамирес – нестабильный, Ари, Берг или Кабелла всю карьеру такие же, хотя опытные. Остается Классон, чей выход на пик может спасти Мусаева, Сафонов – есть каркас большого вратаря, и Петров, что добрался до класса здесь и сейчас, хотя в родном «Зените» не заиграл.

«Локомотив» — Крыховяк, Чорлука, Баринов

Ни Камано, ни Эдер, ни Смолов, ни Антон Миранчук не похожи по описанию на футболистов, у которых на первом месте класс. То самое неуловимое, но важное. По Крыховяку и Чорлуке нет вопросов – играли в Ла Лиге и АПЛ . Гильерме как раз класса не хватает, как и Игнатьеву и Рыбусу, поэтому третьим после потери Алексея Миранчука выберем Баринова. Дмитрию – здоровья, по фактуре выделяется, не случайно Черчесов видел его в основе сборной в будущем.

«Ростов» — Еременко, Норманн, Ионов

Тут может оказаться Хашимото – не стоит недооценивать японскую школу, умеют обучать, но пока здесь выпускник академии «Зенита» Ионов из сборной. Здесь же финн Еременко – один из самых классных футболистов РПЛ последнего десятилетия, феноменально читает игру. И крутой Норманн – парень, что может заметно вырасти в цене, если не остановится в развитии.

ЦСКА – Акинфеев, Фернандес, Влашич

Это уже как скороговорка, Игорь, Марио и Никола – тройка Ганчаренко. Или вороных, или белых в яблоках — зависит от того, какую дизайнеры форму ЦСКА нарисуют. Они тащат, даже если у Акинфеева бывают ошибки, Фернандес вынужден брать паузы, а Влашич после ярких отрезков изредка выдает вялые. Но эти трое держат на себе команду, без них у ЦСКА будут проблемы.

«Динамо» — Шунин, Каборе, Шунич

Говорим о классе, а не о сиюминутном состоянии. И классным является голкипер, который дослужился до основы сборной. Опорный хавбек, который может играть идеально, если собран. И центральный защитник, вызванный китайцами. Крутость Евгеньева и Ордеца не отменит понимание, что на карте тактики есть ключевые точки, и Шунич закрывает одну из них. Кстати, если Тони уедет, то третьим может стать Шиманськи – у юного поляка, в отличие от Филиппа, есть задатки стабильного футболиста.

«Сочи» — Нобоа, Жоаозиньо, Джанаев

Маммана и Мевля как раз класса не хватило, чтобы остаться в «Зените». Маргасов и Заика тоже не проходят по такому разряду. И нет сомнений в Нобоа, ведь еще «Барселону» Гвардиолы побеждал, а теперь тащит «Сочи». Жоаозиньо многолетними выступлениями в РПЛ тоже доказал мастерство в «Краснодаре». А Джанаев вышел на международный уровень после жестких ошибок юности – отмечаем работу над собой.

«Зенит» — Дзюба, Барриос, Дуглас

У Семака много крутых футболистов, но Ловрен и Ракицкий унижают свой класс дикими ошибками, Азмун – синоним нестабильности, Караваев может стать мастером высокого класса, но пока в пути, а Малкому как раз уровня не хватает, хотя талантов много. А вот Дзюба выгрыз свой класс, имея школу «Спартака», и Барриос с Дугласом удивили РПЛ , ведь от них ждали меньшего, а теперь оба – незаменимые в составе чемпионов.

«Спартак» — Жиго, Зобнин, Джикия

От настроения Соболева и Ларссона многое зависит, как и от формы Бакаева. Но ни они, ни молодой Айртон пока не являются сформированными классными футболистами. А вот Жиго, Зобнин и Джикия – другое дело. Потеря любого станет проблемой. Тедеско прав – за сохранение таких людей, как Жиго, надо воевать. И капитан Джикия прошел большой путь от парня из «Амкара», хотя отметим, что у Георгия был базис – школа «Локомотива».