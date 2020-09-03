Дзюба — середняк, Соболев — лидер. Топ-10 лучших форвардов России прямо сейчас

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вчера, 20:00

Не дерзкий совет Станиславу Черчесову, а объективная оценка выступлений нападающих на старте нового сезона РПЛ .

Все кандидаты в линию атаки сборной России играют в чемпионате России — очень удобно для сравнения, ведь нападающие в одинаковых условиях. Не нужно быть пророком, чтобы догадаться, что на острие атаки сборной России сегодня сыграет Артем Дзюба, несмотря на свою усталость в начале осени. Или Черчесов внезапно удивит?

Тренер сборной, если речь не идет о полноценной подготовке к крупному турниру, во время коротких сборов не имеет возможности серьезно повлиять на форму приехавших к нему футболистов. Приходится выбирать из того, что есть, и решать — делать ставку на свежесть или на испытанных людей? Станислав Саламович традиционно выбирает второй вариант, но в этот раз у него определенно есть причины крепко задуматься над выбором форварда.

10 место. Федор Чалов ( ЦСКА ) — 1 «ассист»

По-прежнему самый дорогостоящий форвард России (14 млн евро по данным «Трансфермаркта») уже давно не радует армейских болельщиков результативностью. Федор пропустил старт нового чемпионата, а в трех сыгранных матчах отметился только одной результативной передачей. В атаке ЦСКА серьезно выросла конкуренция, и если Эджуке с Гаичем расстараются, то Федя может выпасть из стартового состава.

9 место. Иван Игнатьев («Рубин») — 2 гола + 1 «ассист»

Оба гола с пенальти, но их еще нужно реализовать, с чем у того же Чалова жуткие проблемы, а Ваня бил четко. Еще и голевой передачей отметился в матче с ЦСКА , но поводов для радости все равно не очень много: в последних двух матчах «Рубина» в стартовом составе играл серб Джордже Деспотович (и здорово играл!), а Игнатьев довольствовался выходами на замену.

8 место. Федор Смолов («Локомотив») — 1 гол

В 2020-м Смолов забивает только великим клубам — «Реалу», «Барселоне» и «Уралу». У Федора 3 гола в 28 последних официальных матчах, но этого оказалось достаточно для вызова в сборную России. На стороне Смолова опыт и хорошая результативность в матчах за национальную команду (14 голов в 39 встречах), но в последних матчах за «Локомотив» Федор не впечатлил. Мягко говоря.

7 место. Камиль Муллин («Ротор») — 2 гола

Два из трех голов «Ротора» на старте сезона забил Муллин, и это повод отметить нападающего новичка РПЛ , ведь Камиль, выступая за команду, у которой не бывает много шансов в атаке, сумел забить больше голов, чем более маститые коллеги. «Фишка» Муллина — игра на опережение в штрафной, между прочим, в сборной России сейчас нет игрока с такими характеристиками, там только «большие» Дзюба, Комличенко, Соболев и Смолов.

6 место. Артем Дзюба («Зенит») — 1 гол + 1 «ассист»

Не подвергаем сомнению статус Дзюбы: это форвард России №1, что он доказал на чемпионате мира и в двух последующих клубных сезонах. Но прямо сейчас Артем не в порядке, и это совершенно точно. Виной тому накопившаяся усталость или проблемы со спиной, заставившие пропустить матч с «Ростовом» во втором туре, но Дзюба далек от своих лучших образцов. Шутка ли, в матчах против «Динамо» и «Локомотива» форвард ни разу не пробил по воротам, а единственный его гол, забитый в ворота «Ротора», нельзя было засчитывать из-за офсайда в ранней фазе атаки.

5 место. Николай Комличенко («Динамо») — 1 гол

При такой же, как у Смолова и Дзюбы, статистике голов у Николая Комличенко есть еще заработанный пенальти в том же матче с «Ростовом», где он забил свой единственный мяч. Но главная отличительная черта форварда «Динамо» от Смолова в том, что он делает внушительный объем черновой работы на переднем рубеже команды. Трудолюбивый нападающий, но не забивной после возвращения из Чехии. Но если верить на слово Кириллу Новикову, Николай постепенно набирает боевую форму и скоро начнет забивать. «Никуда не денется», — подчеркивает главный тренер «Динамо».

4 место. Даниил Лесовой («Арсенал») — 2 гола

Но если говорить о шустром форварде, который может разнообразить атаку, то Муллин, естественно, не первый кандидат. Скорее стоит обратить внимание на технаря Лесового, который подвел «Арсенал» в последнем матче со «Спартаком», но кто не совершал ошибок в молодости? Зато у Лесового была шикарная игра против «Динамо» с двумя забитыми мячами. Так впечатлил «бело-голубых», что скоро должен присоединиться к московскому клубу.

3 место. Евгений Луценко («Арсенал») — 1 гол + 1 «ассист»

У Луценко выступления за «Динамо» уже позади, а в очной схватке с «бело-голубыми» он оставил в дураках Евгеньева и создал голевой момент для Лесового. А еще забил в ворота «Уфы» в традиционном стиле — головой. Жаль, что Евгений получил травму, из-за которой не приехал в расположение сборной России. Пусть он не так результативен на старте нового сезона, но вызов от Черчесова точно заслужил.

2 место. Владимир Ильин («Ахмат») — 3 гола + 2 «ассиста»

За весь прошлый сезон в РПЛ Ильин забил 6 голов, а тут половину от годичной нормы за месяц, да еще и дважды ассистировал партнерам. Похоже, Андрей Талалаев нашел подход к российскому форварду. Если Владимир продолжит в том же духе, то дождется контрольного вызова от Станислава Черчесова.

1 место. Александр Соболев («Спартак») — 3 гола + 1 «ассист»

Соболев сейчас в сборной только из-за травмы Луценко, а также потому, что оперативно помирился с Дзюбой. И это хорошо, ведь Александр сейчас демонстрирует лучший футбол из российских форвардов. Он сражается за мячи не хуже Комличенко, собирает на себе фолы, как Дзюба в лучших матчах, помогает развивать атаки и заостряет их голами. Все три своих мяча форвард «Спартака» забил с игры, в отличие от того же Ильина, который один раз реализовал пенальти. Если бы Соболеву дали исполнять одиннадцатиметровые в «Спартаке», его отрыв от коллег-конкурентов был бы более показательным.