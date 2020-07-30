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«Газпром Арена» опередила «Энфилд» в рейтинге лучших стадионов мира

сегодня, 00:25

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг самых лучших стадионов мира.

Количество баллов определяется по трем значениям:

- насколько стадион интересен для фанатов как объект для посещения

- доходы стадиона во время матча

- способность становиться «12-м игроком» для команды

Топ-10:

1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»)- 90

2. «Мерседес-Бенц Стэдиум» («Атланта Юнайтед») — 86

3. «Принципалити» (сборная Уэльса) — 83

4. «Уэмбли» (сборная Англии) — 82

5.«Сантьяго Бернабеу» («Реал») — 80

6. «Камп Ноу» («Барселона») — 79

7. «Фелтинс-Арена» («Шальке») — 76

8. «Альянц Арена» («Бавария») — 76

9.«Ванда Метрополитано» («Атлетико») — 74

10. «Йохан Кройф Арена» («Аякс») — 73

11. «Газпром Арена» («Зенит») — 72

...........................................................

20. «Энфилд» («Ливерпуль») — 20

«Газпром Арена» опередила «Энфилд» в рейтинге лучших стадионов мира

Ранее агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов.

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Все комментарии
blitz
blitz
сегодня в 01:42
В Топ-10 не попали, так зачем вообще упоминать команду с 11-го места.
ЮHBА
ЮHBА
сегодня в 01:38
В плане дороговизны может, в плане атмосферности Энфилду нет равных в мире.
glasnaroda777
glasnaroda777
сегодня в 01:27
Сейчас начнется московское слюнотечение про заговор и купленных англичан
Угадайте кто
Угадайте кто
сегодня в 01:23
Пхахаха
Азмун и Дзюба в раздевалке перещеголяли гей-парад Ливерпуля)))
Lazurny
Lazurny
сегодня в 01:15
Это хороший результат, особенно для нашей страны, изобилующей стандартными открывашками.
For56tas
For56tas ответ rubinovyi2 (раскрыть)
сегодня в 01:08
А при чем здесь топ-10?
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 00:49
Конечно. На Газпром Арену хоть немного зрителей пускали, в отличие от пустого Энфилда. А вообще, учитывая отсутствие зрителей в конце сезона, ну просто очень актуальный рейтинг. 56изм.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 00:49
ТОП10,а при чем тут Газпромарена?
А то что опередила Энфилд,так это вообще бред..
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 00:45
неплохо
blasgovest
blasgovest
сегодня в 00:41
Это очень радует.
mortid
mortid
сегодня в 00:38
    Aчиститель
    Aчиститель
    сегодня в 00:28
    Что-то открывашки не смог в списке найти.
    Nafnafik
    Nafnafik
    сегодня в 00:26
    Всё по делу.
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