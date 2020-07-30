«Газпром Арена» опередила «Энфилд» в рейтинге лучших стадионов мира

Консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг самых лучших стадионов мира.
Количество баллов определяется по трем значениям:
- насколько стадион интересен для фанатов как объект для посещения
- доходы стадиона во время матча
- способность становиться «12-м игроком» для команды
Топ-10:
1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»)- 90
2. «Мерседес-Бенц Стэдиум» («Атланта Юнайтед») — 86
3. «Принципалити» (сборная Уэльса) — 83
4. «Уэмбли» (сборная Англии) — 82
5.«Сантьяго Бернабеу» («Реал») — 80
6. «Камп Ноу» («Барселона») — 79
7. «Фелтинс-Арена» («Шальке») — 76
8. «Альянц Арена» («Бавария») — 76
9.«Ванда Метрополитано» («Атлетико») — 74
10. «Йохан Кройф Арена» («Аякс») — 73
11. «Газпром Арена» («Зенит») — 72
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20. «Энфилд» («Ливерпуль») — 20
Ранее агентство Brand Finance опубликовало новый рейтинг стоимости футбольных брендов.
Азмун и Дзюба в раздевалке перещеголяли гей-парад Ливерпуля)))
Азмун и Дзюба в раздевалке перещеголяли гей-парад Ливерпуля)))
А то что опередила Энфилд,так это вообще бред..
А то что опередила Энфилд,так это вообще бред..