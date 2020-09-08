Далер Кузяев — в пятерке самых-самых. Топ-10 лакомых свободных агентов

1599559293

вчера, 13:01

Хавбек сборной России, уругвайская звезда, автор решающего гола в финале чемпионата мира и другие добротные футболисты.

Рейтинг основан на ориентировочной стоимости игроков по версии «Трансфермаркта».

9-10 место. Алешандре Пато (Бразилия, 31 год) — 4.8 млн евро

Последний клуб: «Сан-Паулу» (Бразилия)

Помните, как Алешандре Пато начинал в «Милане»? Ему прочили славу мировой звезды. Кажется, это было в прошлой жизни. Потом у бразильца был сложный роман с Барбарой Берлускони и не менее изматывающие отношения с проклятой «девяткой» «Милана», а дальше — возвращение в Бразилию, робкие попытки вернуться в Европу и Китай. В «Сан-Паулу» Пато провел последние полтора года, забил 8 голов в 33 матчах, а сейчас открыт к предложениям.

9-10 место. Эсекьель Гарай (Аргентина, 33 года) — 4.8 млн евро

Последний клуб: «Валенсия» (Испания)

Гарай роскошно играл в РПЛ за «Зенит», а потом мог вернуться в Россию уже в цветах «Спартака», но не срослось. Эсекьель авторитетно рулил обороной «Валенсии» на протяжении трех лет, но этот год получился для аргентинца очень сложным: разрыв крестообразных связок в феврале, коронавирус в апреле, прощание с «Лос Чес» в июле. Но если здоровье позволит, Гарай себя еще покажет, причем на самом высоком уровне.

8 место. Кевин Штегер (Австрия, 27 лет) — 6 млн евро

Последний клуб: «Фортуна» (Дюссельдорф, Германия)

У Штегера был разрыв «крестов» в прошлом году, полгода ушло на восстановление, но Кевин вернулся сильным и без труда отвоевал место в стартовом составе «Фортуны». Вот только сама «Фортуна» не сумела избежать вылета из Бундеслиги. Штегер хочет играть на высшем уровне, поэтому не стал продлевать истекающий контракт. Кевин — атакующий полузащитник, мастер тонких передач в последней трети поля. В РПЛ австриец мог бы произвести фурор со своей культурой игры в пас и видением поля, а в Бундеслиге пригодится какому-нибудь середнячку.

7 место. Джакомо Бонавентура (Италия, 31 год) — 7 млн евро

Последний клуб: «Милан» (Италия)

Покинул «Милан» после шести сезонов в «красно-черных» цветах, попав под очередную чистку состава. Квалифицированный полузащитник не останется без работы, Джакомо имеет возможность выбирать из нескольких предложений, но пока не получил «то самое».

6 место. Хосе Кальехон (Испания, 33 года) — 7.5 млн евро

Последний клуб: «Наполи» (Италия)

Воспитанник «Реала» играл за «Наполи» с 2013 года и стал одной из легенд футбольного Неаполя нашего времени: у Хосе 349 матчей за «адзурри», в которых он забил 82 гола и сделал 78 «ассистов». Кальехон в свои 33 года в полном порядке и способен выдать еще несколько мощных сезонов. Пару недель назад сообщалось, что Хосе присоединится к «Вильярреалу», но пока испанец остается в списке свободных агентов.

3-5 место. Дэниел Старридж (Англия, 31 год) — 8 млн евро

Последний клуб: «Трабзонспор» (Турция)

Талантливейший форвард, чью карьеру испортили травмы, ушел из «Ливерпуля» прошлым летом в статусе победителя Лиги чемпионов, козырнул классом в «Трабзонспоре», но с начала марта сидит без клуба: англичанина отстранили от футбольной деятельности на три месяца из-за ставок его брата, Старридж разорвал контракт с турецким клубом. Но сейчас рвется в бой, изучает предложения из Италии и США , но признается, что его приоритет — возвращение в АПЛ .

3-5 место. Натаниэл Клайн (Англия, 29 лет) — 8 млн евро

Последний клуб: «Ливерпуль» (Англия)

Еще один англичанин, подверженный травмам. Правый защитник, завоевавший хорошую прессу в «Саутгемптоне» и подтвердивший свой солидный уровень в «Ливерпуле» и сборной Англии, покинул «Энфилд» этим летом. Клайн давно не играл в футбол, за последние три года у него было две серьезнейших травмы: в 2017-м повредил спину и выбыл почти на сезон, а прошлым летом порвал крестообразные связки. Кто даст шанс Натаниэлу?

3-5 место. Далер Кузяев (Россия, 27 лет) — 8 млн евро

Последний клуб: «Зенит» (Россия)

В июле Кузяев покинул «Зенит», хотя петербуржцы предлагали полузащитнику продлить контракт на выгодных условиях. Далер отказался, потому что хочет играть в топ-чемпионате. Яркое выступление за сборную России в матче с Венгрией должно добавить россиянину вистов в глазах европейцев. На данный момент известно о двух клубах, интересующихся Кузяевым — испанский «Алавес» и французский «Страсбур».

2 место. Марио Гетце (Германия, 28 лет) — 10.5 млн евро

Последний клуб: «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

Чудны дела футбольные. Шесть лет назад Германия выиграла чемпионат мира, победный гол в финале в ворота Аргентины забил Гетце с передачи Шюррле. Андре завершил карьеру этим летом после сезона несчастий в «Спартаке», а Гетце в 28 лет остался без клуба. Семь лет назад Марио уходил из «Боруссии» в «Баварию» за большие деньги, а теперь покидает дортмундский клуб через черный ход. Говорят, что к Гетце есть интерес в АПЛ (в частности, от «Вест Хэма»), но немцу с его хрупким здоровьем лучше подошел бы менее контактный чемпионат.

1 место. Эдинсон Кавани (Уругвай, 33 года) — 20 млн евро

Последний клуб: «Пари Сен-Жермен» (Франция)

Великолепный Кавани мало играл в последнем сезоне — Томас Тухель чаще доверял позицию на острие атаки Мауро Икарди, но 33-летний уругваец еще может зажечь, и большие европейские клубы знают об этом. Эдинсон отказал «Ювентусу» из-за уважения к «Наполи», за который выступал прежде, он входит в шорт-лист нападающих из трансферного списка «Атлетико». Кавани обязательно найдет себе достойную работу, он по-прежнему топ-форвард.