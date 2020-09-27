Роблес: «Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов»

Вратарь «Бетиса» оценил работу арбитра Рикардо Бенгоэчеа и системы VAR в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).

Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов. Так всегда и происходит. Маленькие игры в пользу больших команд.

В этом матче произошло много хорошего, включая большое количество моментов в первом тайме. Нам и вдесятером удалось остаться в игре. Горжусь энергией моих партнеров.