Роблес: «Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов»

Вратарь «Бетиса» Хоэль Роблес оценил работу арбитра Рикардо Бенгоэчеа и системы VAR в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).
Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов. Так всегда и происходит. Маленькие игры в пользу больших команд.
В этом матче произошло много хорошего, включая большое количество моментов в первом тайме. Нам и вдесятером удалось остаться в игре. Горжусь энергией моих партнеров.
Иногда случались неудачные моменты, но нужно понимать, каким уровнем качества обладает соперник. Наверное, нам где-то не хватило сил.
Нам нужно извлечь урок из этой игры, исправить ошибки и думать о следующем матче.