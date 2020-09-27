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Роблес: «Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов»

27 сентября 2020, 10:30
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Вратарь «Бетиса» Хоэль Роблес оценил работу арбитра Рикардо Бенгоэчеа и системы VAR в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Реала» (2:3).

Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов. Так всегда и происходит. Маленькие игры в пользу больших команд.

В этом матче произошло много хорошего, включая большое количество моментов в первом тайме. Нам и вдесятером удалось остаться в игре. Горжусь энергией моих партнеров.

Иногда случались неудачные моменты, но нужно понимать, каким уровнем качества обладает соперник. Наверное, нам где-то не хватило сил.

Нам нужно извлечь урок из этой игры, исправить ошибки и думать о следующем матче.

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Все комментарии
nubom
nubom
27 сентября 2020 в 13:06
"Сомнительные эпизоды всегда трактуют в пользу топ-клубов"... Это не удивительно: такие клубы - лицо лиги. Зачем лицу лишние морщинки?...
Vredinka_online
Vredinka_online
27 сентября 2020 в 11:43
Ошибки были обоюдны.
Ruslan3132
Ruslan3132
27 сентября 2020 в 10:45, ред.
а что в этих моментах сомнительного то? )) Йович выбегает 1 на 1, его толкают в спину, лишая возможности пробить. Майораль замахивается ногой для удара, защитник(воспитанник барсы кстати, со времен Бейла нравится этот игрок )))))) в падении рукой выбивает мяч от удара, пенальти 100%. О каких сомнениях говорит этот поц? Лучше бы не засчитанный гол Бенза прокомментировал.
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