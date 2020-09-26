«Челси» наошибался на 0:3, но сумел спастись. Весёлый матч обновленной команды Лэмпарда

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вчера, 23:35

Обновленный «Челси» продолжает свою яркую серию. Теперь случился обмен победами в таймах с «Вест Бромвичем». «Соккер.ру» — о матче с шестью забитыми мячами и спасением в конце.

Мы уже отмечали, что с появлением Тимо Вернера и Кая Хаверца «Челси» стал выглядеть совершенно по-другому с первого же тура. Команда Фрэнка Лэмпарда уже воспринимается как серьезный претендент на высокие места с самого начала. Но для этого нужно взглянуть на игру команды на дистанции. Сентябрьские матчи говорят о том, что мы получили очень веселую, но все же не слишком стабильную команду. Встреча с «Брайтоном» (3:1) показала потенциал главных новичков в атаке, игра с «Ливерпулем» (0:2) несколько разочаровала, но потом был вынос «Барнсли» (6:0) в Кубке Лиги, что само по себе не сенсация, но хет-трик Хаверца еще раз доказал, что Кай вместе с Вернером уже чувствуют себя прекрасно в новой команде.

А теперь развеселый матч с «Вест Бромвичем». Не очень помогла замена основного вратаря: вместо Кепы Аррисабалаги, который ожиданий не оправдывает, с первых минут вышел ветеран Вилли Кабальеро. Также появился в стартовом составе Тиаго Силва, на которого возлагается главная ответственность в наведении порядка в защите «Челси». Ведь с начала прошлого сезона лондонцы, например, на выезде пропустили больше всех голов в чемпионате Англии.

Уже с учетом встречи с «Вест Бромвичем» это 42 мяча. Причем под руководством Фрэнка Лэмпарда «Челси» пропускал в Премьер-Лиге в 20 матчах из 21 в гостях. 13 раз «синие» пропускали два и больше мячей. Но даже появление Силвы в стартовом составе и посадка Кепы на скамейку запасных не добавили надежности защите «Челси». Привозили все по очереди. Первый гол случился после ошибки Маркоса Алонсо, который позволил Матеусу Перейре выдать результативный пас на Каллума Робинсона, который счет открыл и был признан потом лучшим игроком матча.

Потому что второй тоже он забил. И на этот раз ошибку совершил как раз Силва, который должен был обезопасить «синих» от этих самых ошибок. Но не только индивидуальными ошибками в начале матча сыпал «Челси». Через пару минут после второго гола «Вест Бромвич» разыгрывал угловой, и перед воротами Кабальеро все забыли Кайла Бартли. 3:0 к 27-й минуте «горел» «Челси», подтверждая статус очень ненадежной в тылу команды на выезде. Но тут как раз и возник вызов для обновленной атаки. Если обновленная защита по полной программе привезла, то усовершенствованная атака исправила значительную часть ошибок. Могло быть и не 0:3 к перерыву, поскольку Вернер угодил в каркас ворот «Вест Бромвича» в первом тайме. Но отыгрыш с 0:3 в итоге даже красивее смотрится.

Тут как раз Лэмпард должен был проявить свои лучшие качества. В перерыве он явно поработал с командой психологически, а не только провел двойную замену, сменив Алонсо на Сесара Аспиликуэту, а Матео Ковачича на Каллума Хадсон-Одои. Оба во втором тайме отличились. Аспиликуэта выдал голевой пас на Мейсона Маунта, который спустя десять минут после начала второй половины отыграл один мяч. А Хадсон-Одои в отличном стиле забил второй, обеспечив напряженную концовку.

Причем голевым пасом отметился Хаверц. Этот гол зародил надежду не только у болельщиков, но и у Лэмпарда, который радикально бросил в бой Оливье Жиру вместо Силвы. Француз добавил давления впереди, что помогло в компенсированное время задавить все-таки «Вест Бромвич»: удар Маунта был отражен, то Тэмми Абрахам, игравший с первых минут, добил мяч и принес ничью «Челси». С 0:3. Это, конечно, красиво, но озадаченное выражение лица Лэмпарда говорит о многом. Его команда, планирующая бороться за самые высокие места, в трех первых турах потеряла пять очков.

Его клуб, потративший на усиление 200 миллионов фунтов стерлингов, все же не выглядит чем-то монолитным и внушительным, при этом, конечно, нельзя не отрицать, что стремительная и напористая группа атаки может сминать любого. Но что от этого толку, когда пропускаешь по три мяча. Особенно если соперник всего три удара в створ нанес за матч, а суммарно ударов у «Вест Бромвича» было девять. Тогда как у «Челси» было 22 удара, из них десять – в створ. Один только Маунт пробил семь раз. Владение мячом у «синих» достигло 76 процентов, что не всегда у «Барселоны» в лучшие годы бывало.

Да и точность передач говорящая: у «Челси» девять из десяти пасов были доставлены адресату в среднем, а у «Вест Бромвича» каждый третий пас оказывался неточным. Но для голов хозяев это и не нужно было. Они забивали после ошибок игроков «Челси». И это ключевое – ошибки уже сейчас убирают «синих» из числа фаворитов в гонке. Хотя понятно, что после матча оба тренера настаивали на том, что их ребята были лучшими.

Славен Билич (главный тренер «Вест Бромвича»): «Это была хорошая игра. Шесть голов. Я горжусь тем, как мы играли, как мы атаковали в первом тайме, как вынуждали играть соперника, как двигались и защищались, какими были сосредоточенными. Это было хорошо. Знали, что во втором тайме соперник набросится на нас. Мы хотели ограничить его в движениях перед штрафной и оставлять только дальние удары. Один из них оказался удачным. Это был отличный удар. Но мы заслуживали три очка. Дело не всегда в том, как вы действуете. Иногда все дело в сопернике. У „Челси“ отличные футболисты. Будь на нашей стороне немного удачи, мы бы выиграли со счетом 4:2. И все равно я думаю, что мы были великолепны. Перед игрой я говорил ребятам, что это игра характеров. Мы не могли их превзойти, но могли перебегать. Мы не должны были ничего им дарить, но должны были воспользоваться всем, что они давали нам. В итоге результатом, конечно, разочарованы. Последние секунды были невероятными».

Фрэнк Лэмпард (главный тренер «Челси»): «Мы потеряли два очка. И я это говорю не из неуважения к „Вест Бромвичу“. Мы должны были знать, что соперник воспользуется ошибками. Нельзя предусмотреть те ошибки, которые были сегодня. Это были явные ошибки, которые дорого нам стоили. Можно сколько угодно готовиться к играм, но с такими ошибками вы создаете сами себе гору, на которую трудно карабкаться. Мы создали два или три отличных момента еще в первом тайме. Я чувствовал, что создадим больше. Но проблемой при счете 0:3 было то, что „Вест Бромвич“ собирался глухо оборонять свое преимущество. Это большой урок для нас. Этот день позволит нам расти в будущем. Есть многие аспекты, в которых мы должны совершенствоваться. Я не буду говорить о каждом. Они попали три раза в створ и забили три мяча. У нас были серьезные ошибки. Не было тактических просчетов. Были просто ошибки».