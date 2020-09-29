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Медведев — о травмированных «Зенита»: «Решение будем принимать перед игрой»

29 сентября 2020, 17:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травмах Деяна Ловрена, Сердара Азмуна и Малкома перед матчем 10-го тура РПЛ против «Спартака».

Повреждения, по счастью, оказались не такими серьезными, какими могли быть по характеру столкновений. Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично — по индивидуальному плану.

После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
30 сентября в 10:28
Спартак выиграет теперь это однозначно тут ещё и судьи помогут стопудово особенно Кукуян
Grey33
Grey33
29 сентября в 20:11
По сути, матч с мясом начался ещё во время игры с Уфой. Косили ключевых игроков в каждой линии.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
29 сентября в 19:47
Зенит победит!!!
Союзник противников
Союзник противников
29 сентября в 19:38
Грозный "Спартак" вас утилизирует.
Misha78
Misha78
29 сентября в 18:51
Еще бы и Дриусси восстановился, очень его не хватает.
Хрен горький
Хрен горький
29 сентября в 18:25
Ну если травмы не серьёзные, то свиньи будут побеждены. Зенитом.
David Young
David Young ответ Насмешник (раскрыть)
29 сентября в 17:43
Александр Медведев - это особый кадр Зенита.
Насмешник
Насмешник
29 сентября в 17:27
Такие вью обычно дают главные тренеры команд. Семак точно еще рулит Зенитом?
VAN ARM
VAN ARM
29 сентября в 17:15
травмы всегда не ко времени) но у вас крепкий состав))
David Young
David Young
29 сентября в 17:13
Травмы Зенита навредят им.
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