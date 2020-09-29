Медведев — о травмированных «Зенита»: «Решение будем принимать перед игрой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о травмах , и Малкома перед матчем 10-го тура РПЛ против «Спартака».

Повреждения, по счастью, оказались не такими серьезными, какими могли быть по характеру столкновений. Вчера у команды был выходной, сегодня основная часть игроков тренировалась в общей группе. Некоторые футболисты занимались частично в общей группе, частично — по индивидуальному плану.

После травм окончательное решение принимается накануне матча. Пока следим за их состоянием. Медики и физиотерапевты работают, а ребята рвутся в бой.