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Агент: «Ван де Бека выпустили на 4 минуты, а МЮ должен был проиграть 1:7»

30 сентября 2020, 05:27
Брайтон энд Хоув АльбионЛоготип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Съяк Сварт, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, недоволен ролью своего клиента в новом клубе. В матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:2) хавбек вышел на замену в компенсированное время второго тайма.

Эта замена, она мне совсем не понравилась. Игрок не может сделать всё в одиночку, выйдя за 4 минуты до конца. Лучше уж оставить его на скамейке.

Я должен сказал, что Донни всё равно сделал три полезных действия. И пенальти, с которого МЮ забил победный гол, был добыт именно с его помощью.

Эту встречу МЮ должен был проиграть 1:7. Соперник 5 раз попал в каркас ворот. Да, у «Брайтона» классная команда, но с «Манчестер Юнайтед» такого происходить не должно.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
30 сентября в 11:14
Он только пришел, надо время пока сыграются, а агент кукарекать начинает
Ruslan3132
Ruslan3132
30 сентября в 11:05
с каких пор агенты начали определять, что делать тренеру? Совсем уху ели
Субъективное мнение
Субъективное мнение
30 сентября в 08:09
Вот только не нужно агенту лезть в дела тренера... Менеджеру виднее, все таки Донни пришел из Эре где нагрузки не настолько большие, да и спроса с Сульшера за результат сейчас вдвое больше. Думаю голландцу нужно набрать форму, а там и от основной обоймы не далеко.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
30 сентября в 08:07
Сварт - голландский вариант Селюка. Донни стоило бы попросить его захлопнуть варежку хотя бы на некоторое время - в данный момент делает только хуже.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
30 сентября в 07:53
Куда он лезеть? Соулскейру виднее, надо будет и три матча посидит на скамейке!)
Legend 6
Legend 6
30 сентября в 07:34
Сварт - импортная версия Селюка
КЭТиК
КЭТиК
30 сентября в 07:20
А выиграл всё же МЮ.
Анпилкин
Анпилкин
30 сентября в 06:54
Не оправдались надежды
cska vperiod
cska vperiod
30 сентября в 06:29
Как обычно агенты подогревают ситуацию.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
30 сентября в 05:42
Агент: Ван де Бека выпустили на 4 минуты, а МЮ должен был проиграть 1:7. Это вообще что?
Mangur
Mangur
30 сентября в 05:30
Мощно сыграли, убойно
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