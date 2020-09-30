Агент: «Ван де Бека выпустили на 4 минуты, а МЮ должен был проиграть 1:7»

Съяк Сварт, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, недоволен ролью своего клиента в новом клубе. В матче 3-го тура АПЛ с «Брайтоном» (3:2) хавбек вышел на замену в компенсированное время второго тайма.
Эта замена, она мне совсем не понравилась. Игрок не может сделать всё в одиночку, выйдя за 4 минуты до конца. Лучше уж оставить его на скамейке.
Я должен сказал, что Донни всё равно сделал три полезных действия. И пенальти, с которого МЮ забил победный гол, был добыт именно с его помощью.
Эту встречу МЮ должен был проиграть 1:7. Соперник 5 раз попал в каркас ворот. Да, у «Брайтона» классная команда, но с «Манчестер Юнайтед» такого происходить не должно.