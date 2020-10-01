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Винисиус: «У „Реала“ полно игроков, которые умеют забивать»

01 октября 2020, 09:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ВальядолидВальядолидМатч завершен

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в матче 4-го тура Примеры. 20-летний бразилец заменил Луку Йовича на 58-й минуте и через 7 минут забил победный гол своей команды.

Мы очень рады этой победе, потому что игра была непростой. Первый тайм был сложным, но во втором в команде произошли изменения, и мы стали контролировать игру. Было важно продолжать побеждать.

Мы знали, что если не пропустим, то обязательно победим, ведь у нас полно игроков, умеющих забивать голы. И мы будем прогрессировать в течение сезона.

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Все комментарии
Juve14
Juve14 ответ Juve14 (раскрыть)
01 октября в 15:08
Либо тренера надо менчть, либо бомбардира под алжирца брать
Juve14
Juve14
01 октября в 15:06
Че то их и днем с фанарем не найдеж! Совсем без Рона некому забивать, с Роном бы разгромили Вальядолид, а так еле выскребли один голешник
starche
starche
01 октября в 13:12
Что-то этого не видно.
Ruslan3132
Ruslan3132
01 октября в 10:55
Это же самое удивительное )))) группа Атаки в Реала шире чем группа Защиты и Полузащиты )) а голы тяжело даются пока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 09:58
Лука помог,играл бы в старте кто знает как бы всё обернулось!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 09:40
На всякий случай нужно иметь хорошего пенальтиста...
Legend 6
Legend 6
01 октября в 09:34
Один из этих игроков Бэйл)
Ох и забивает он на этот Реал...
STVA 1
STVA 1
01 октября в 09:34
Но счёт 1:0.Тяжело вкатываются в сезон.
Шишанутый
Шишанутый
01 октября в 09:33, ред.
Да вот только что то не забивают. Голы команде даются с большим трудом после ухода Роналду можно даже сказать что она их вымучивает. Результативность сильно упала и разгромы соперников фанаты Реала видят теперь не часто. Если с Роналду раньше каждый сезон забивали по 100 с лишним голов в Ла Лиге, то теперь всего 60-70. Нужен команде забивной состоявшийся нап который гарантированно даст нам голы. Я не понимаю почему не покупают Обаму у Арсенала ведь он хотел играть за Реал? Или хотя бы Бен-Йеддера из Монако? Эти чуваки прозебают свои лучшие годы , а могли бы выигрывать с Реалом большие трофеи.
ДАША Д
ДАША Д
01 октября в 09:23
Этими игроками даже можно торговать.
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