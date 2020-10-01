Винисиус: «У „Реала“ полно игроков, которые умеют забивать»

Вингер «Реала» прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в матче 4-го тура Примеры. 20-летний бразилец заменил Луку Йовича на 58-й минуте и через 7 минут забил победный гол своей команды.

Мы очень рады этой победе, потому что игра была непростой. Первый тайм был сложным, но во втором в команде произошли изменения, и мы стали контролировать игру. Было важно продолжать побеждать.

Мы знали, что если не пропустим, то обязательно победим, ведь у нас полно игроков, умеющих забивать голы. И мы будем прогрессировать в течение сезона.