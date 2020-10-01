Конте: «Мне нравится смотреть на такую игру „Интера“»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Беневенто» (5:2) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Для тренера самое приятное — видеть, что при смене футболистов общий подход и игра остаются прежними. Я осознаю, что если бы мы не победили и я внёс 7 изменений в стартовый состав, то меня бы критиковали за это. Но такова жизнь тренера.

Важно, чтобы новые игроки как можно скорее адаптировались в команде. А это рождает некоторые риски.

Мы атакуем, создаём много моментов, поэтому у нас неизбежно появляются пробелы в обороне. Сегодня мы снова пропустили два мяча, так что нам нужно подумать о балансе. Но мне нравится смотреть на такую игру «Интера».

Парни заслуживают похвалы. Не будем забывать, что «Беневенто» на выезде обыграл «Сампдорию». Наш подход был правильным, но нам есть над чем работать, и мы этим займёмся.