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Конте: «Мне нравится смотреть на такую игру „Интера“»

01 октября 2020, 08:24
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто2 : 5Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Беневенто» (5:2) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Для тренера самое приятное — видеть, что при смене футболистов общий подход и игра остаются прежними. Я осознаю, что если бы мы не победили и я внёс 7 изменений в стартовый состав, то меня бы критиковали за это. Но такова жизнь тренера.

Важно, чтобы новые игроки как можно скорее адаптировались в команде. А это рождает некоторые риски.

Мы атакуем, создаём много моментов, поэтому у нас неизбежно появляются пробелы в обороне. Сегодня мы снова пропустили два мяча, так что нам нужно подумать о балансе. Но мне нравится смотреть на такую игру «Интера».

Парни заслуживают похвалы. Не будем забывать, что «Беневенто» на выезде обыграл «Сампдорию». Наш подход был правильным, но нам есть над чем работать, и мы этим займёмся.

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Все комментарии
h8you
h8you ответ Жека10 (раскрыть)
01 октября в 11:59
лукаку закончено хахахах!!!!
h8you
h8you
01 октября в 11:59, ред.
ну когда судейский корпус заряжен почему бы не посмотреть
Ляпсень
Ляпсень
01 октября в 09:43
Бунша не обхезался?
Legend 6
Legend 6
01 октября в 09:34
    mihaluch
    mihaluch
    01 октября в 08:45
    Интер остаётся Интером.
    Жека10
    Жека10
    01 октября в 08:40
    а в прошлом сезоне у нас была лучшая оборона из всех команд.Но лучше так,ведь если будет порядок в атаке то и защиту тогда наладить не проблема
    STVA 1
    STVA 1
    01 октября в 08:33
    Защита сбоит конечно
    ДСА
    ДСА
    01 октября в 08:24
    В защите не все в порядке.
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