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Куман: «Не думаю, что стану жить спокойнее после слов Месси»

01 октября 2020, 07:21

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал последнее интервью форварда команды Лионеля Месси, в котором тот призвал «сине-гранатовых» объединиться.

Я не знаю, буду ли жить спокойнее после слов Месси. Я так не думаю.

Но когда капитан призывает объединиться, это хорошо. Надеюсь, что нам будет спокойнее, чем в последнее время.

Считаю, мы должны сделать так, чтобы Месси мог показывать свою лучшую игру в этой команде. Важно играть по системе, в которой игроки чувствуют себя комфортно. Мы работаем над этим на тренировках, где он тоже хочет побеждать. Но чтобы Месси оставался счастливым, нужно выигрывать матчи.

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Нохчи_07
Нохчи_07
02 октября в 07:45
Не понимаю этих людей, зачем вы все молятес одному гному
Mark Luik
Mark Luik
01 октября в 19:06
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Baggio R. (раскрыть)
    01 октября в 13:41
    Через сорок тренером будет успешным как Зидан и Сантуш выйграет большие трофеи. Рон лучший во всем!!
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
    01 октября в 11:19
    Да хоть через сорок) Ты этого хочешь?
    Шишанутый
    Шишанутый ответ Baggio R. (раскрыть)
    01 октября в 11:07
    Роналду атлет, он очень трудолюбивый и прокачал свое тело до идеала так что он даже в 40 лет сможет круто играть а гному футбол уже надоел, он ходит по полю с опущенной головой и не проевляет не какого желания играть.
    ДАША Д
    ДАША Д
    01 октября в 10:41
    Назло всем Месси будет выигрывать.
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
    01 октября в 10:09
    По твоей логике Роналду уже в доме престарелых должен быть
    Шишанутый
    Шишанутый
    01 октября в 09:21
    Опять с этим Месськой нянчятся команду вокруг него выстраивают чтобы было ему комфортно тьфу! Ему уже 33 года, на пенсию давно пора а они все на него надеются когда у них есть молодой Фати вот вокруг кого надо бы строить команду и смотреть в будущее а не жить прошлым.
    112910415
    112910415
    01 октября в 09:14
    от тебя нужен подвиг, тренер !
    Анпилкин
    Анпилкин
    01 октября в 08:11
    Месси свое отыграет, а тренер вытянет?
    SHMEL
    SHMEL
    01 октября в 07:43
    Не узнаю последнее время барселону, одна болтовня и обсасывания игроков, но только не игра.
    STVA 1
    STVA 1
    01 октября в 07:31
    Спать не будешь))
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