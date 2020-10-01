Куман: «Не думаю, что стану жить спокойнее после слов Месси»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал последнее интервью форварда команды , в котором тот призвал «сине-гранатовых» объединиться.

Я не знаю, буду ли жить спокойнее после слов Месси. Я так не думаю.

Но когда капитан призывает объединиться, это хорошо. Надеюсь, что нам будет спокойнее, чем в последнее время.

Считаю, мы должны сделать так, чтобы Месси мог показывать свою лучшую игру в этой команде. Важно играть по системе, в которой игроки чувствуют себя комфортно. Мы работаем над этим на тренировках, где он тоже хочет побеждать. Но чтобы Месси оставался счастливым, нужно выигрывать матчи.