Гасперини: «Сейчас о Скудетто могут говорить „Ювентус“, „Интер“ и „Наполи“»

Главный тренер «Аталанты» дал комментарий после победы над «Лацио» (4:1) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Мы создали много моментов сегодня и, возможно, могли забить ещё после перерыва.

Мне не нужно было напоминать игрокам, что в прошлом сезоне мы вели здесь 3:0 и сыграли вничью 3:3, потому что это была другая игра, и парни сохраняли концентрацию.

Мы стремимся к тому, что все игроки были в отличной физической форме, и мы никогда не перестанем работать над техникой. Думаю, именно в этом мы достигли наибольших успехов за последние годы. Это неправда, что мы только и делаем, что много бегаем.

Я скептически относился к тому, что Иличич сможет вернуться на прежний уровень. Но могу сказать, что я сегодня стал намного увереннее на его счёт. За последние две недели он сделал серьёзные шаги вперёд. Он начал тренироваться с командой в воскресенье, и если мы вернём былого Иличича, то станем намного сильнее.

Мы будем играть по три матча в неделю как минимум до января, так что мне придётся ротировать состав чаще, чем раньше. Это позволит новым игрокам освоиться и привыкнуть к нашим методам.

Можно ли уже называть «Аталанту» претендентом на Скудетто? Нет! Мы можем стать лучше, но команды, которые могут сейчас говорить о Скудетто, это «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Можете спросить меня об этом ещё раз через 20 туров.