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Гасперини: «Сейчас о Скудетто могут говорить „Ювентус“, „Интер“ и „Наполи“»

01 октября 2020, 09:02
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после победы над «Лацио» (4:1) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Мы создали много моментов сегодня и, возможно, могли забить ещё после перерыва.

Мне не нужно было напоминать игрокам, что в прошлом сезоне мы вели здесь 3:0 и сыграли вничью 3:3, потому что это была другая игра, и парни сохраняли концентрацию.

Мы стремимся к тому, что все игроки были в отличной физической форме, и мы никогда не перестанем работать над техникой. Думаю, именно в этом мы достигли наибольших успехов за последние годы. Это неправда, что мы только и делаем, что много бегаем.

Я скептически относился к тому, что Иличич сможет вернуться на прежний уровень. Но могу сказать, что я сегодня стал намного увереннее на его счёт. За последние две недели он сделал серьёзные шаги вперёд. Он начал тренироваться с командой в воскресенье, и если мы вернём былого Иличича, то станем намного сильнее.

Мы будем играть по три матча в неделю как минимум до января, так что мне придётся ротировать состав чаще, чем раньше. Это позволит новым игрокам освоиться и привыкнуть к нашим методам.

Можно ли уже называть «Аталанту» претендентом на Скудетто? Нет! Мы можем стать лучше, но команды, которые могут сейчас говорить о Скудетто, это «Ювентус», «Интер» и «Наполи». Можете спросить меня об этом ещё раз через 20 туров.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 октября в 13:50
Сейчас о Скудетто могут рассуждать даже Кротоне и Специя, хотелось бы чтобы на эту тему было кому говорить кроме Ювентуса тура так например после 37-го..
juvenale
juvenale
01 октября в 12:00
Надеюсь Аталанта выиграет
Loko57
Loko57
01 октября в 11:49
Этот сезон за Интером!!!
feris1
feris1
01 октября в 09:58, ред.
Весной будет видно кто на каком месте будет находиться и сохранит силы и боеспособный состав,будет играть не маловажную роль длина скамейки,что и подтвердил прошлый чемпионат.
А пока рано о чем то говорить.
An Jo
An Jo
01 октября в 09:37
Про Ювентус, несмотря на моё отношение к нему, я бы так не говорил. Надо вс таки быть реалистом. По игре они где то в середине таблицы серии А. Ни какой то тактики, ни стабильной игры, ни законченного нападения, ни гранитной защиты, ни концепции - у них нет.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 09:37
По делу вроде сказал
ДСА
ДСА
01 октября в 09:25
Наполи вряд ли, нестабильны они.
beefs
beefs
01 октября в 09:13
Самокритично и сдержанно...
Анпилкин
Анпилкин
01 октября в 09:12
Время покажет
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 09:06
    shlomo
    shlomo
    01 октября в 09:05
    Скудетто-скудетто...рано еще говорить, кто и на что может рассчитывать
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