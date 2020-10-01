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Индзаги: «Счёт 1:4 не отражает игру. Мы нанесли 10 ударов, „Аталанта“ — 5»

01 октября 2020, 07:03
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:4) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Наши парни играли в свой футбол. Мы просто не смогли активизироваться в решающие моменты матча.

Мы упустили голевой шанс при счёте 0:0 и ещё один, когда уступали в два мяча. Также не стоит забывать о моменте у Чиро Иммобиле, который попал в сетку с внешней стороны.

Счёт 1:4 не является справедливым отражением игры. «Лацио» нанёс десять ударов по воротам и забил один гол, в то время как «Аталанта» превратила в голы четыре удара из пяти.

Было бы кстати, если бы в стартовых трёх турах нам не пришлось играть с «Интером» и «Аталантой».

Теперь необходимо выбираться из критического положения.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
01 октября в 12:55
Поэтому вы всего лишь «Лацио»
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
01 октября в 11:59
Кержаков не согласен)...
773sergeytank
773sergeytank
01 октября в 09:17
На интере отыграетесь.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 октября в 08:37
Несерьёзные отмазки серьезного специалиста.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 07:32
Гранаты не той системы у вас
beefs
beefs
01 октября в 07:20
Справедливость на табло...
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 07:20
КПД Аталанты впечатляет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 07:06
По воробьям колотить дело не хитрое...
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