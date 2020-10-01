Индзаги: «Счёт 1:4 не отражает игру. Мы нанесли 10 ударов, „Аталанта“ — 5»

Главный тренер «Лацио» прокомментировал поражение от «Аталанты» (1:4) в перенесённом матче 1-го тура Серии А.

Наши парни играли в свой футбол. Мы просто не смогли активизироваться в решающие моменты матча.

Мы упустили голевой шанс при счёте 0:0 и ещё один, когда уступали в два мяча. Также не стоит забывать о моменте у Чиро Иммобиле, который попал в сетку с внешней стороны.

Счёт 1:4 не является справедливым отражением игры. «Лацио» нанёс десять ударов по воротам и забил один гол, в то время как «Аталанта» превратила в голы четыре удара из пяти.

Было бы кстати, если бы в стартовых трёх турах нам не пришлось играть с «Интером» и «Аталантой».

Теперь необходимо выбираться из критического положения.