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Оздоев: «Жеребьёвка, считаю, отличная. У „Зенита“ очень интересная группа»

01 октября 2020, 21:03

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».

Жеребьёвка, считаю, отличная. Прямо как надо. Очень интересная группа. Я бы сказал, равная. Играть в ней будет очень интересно. Кстати, почти полностью угадал нашу группу — ошибся только в одной команде. Мы спорили вчера с друзьями, кто нам попадётся. Я назвал «Челси», «Лацио» и «Брюгге».

При этом назвал «Лацио», потому что там мой друг играет — Кайседо, с которым мы в своё время вместе играли в «Локо» и с тех пор дружим. Интересно будет встретиться. Как и с «Брюгге» и с «Боруссией» тоже.

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Все комментарии
112910415
112910415
02 октября в 05:25
интересно, что остальная троица тоже очень довольна ! ...
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin
01 октября в 23:20
Я конечно болею за все наши команды в еврокубках, но увы, 3 очка это максимум, и то если вам позволят
trimetil
trimetil ответ 25процентный клоун (раскрыть)
01 октября в 23:00
Клоун, ты похоже не туда ответил...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
01 октября в 22:55
Просто, осечка и очевидная слабость
25процентный клоун
25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
01 октября в 22:55
    oFANATo
    oFANATo ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 октября в 22:51
    Не по адресу ответ твой....
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 октября в 22:45, ред.
    Ну да что хуже и позорнее, проиграть дворовым командам Лиги европы или командам группового этапа Лч,сложно сравнить...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 октября в 22:43, ред.
    Про слабейшую группу не Спартаку говорить,тем более в Лч,для Рпл команд, после многих позоров щас все команды сильные тем более в Лч,лучше бы пожелали удачи...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 октября в 22:42
    Одно дело ооступиться в стыках, другое дело быть объективно слабее 3ех слабейших команд
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 октября в 22:40
    Абстрактно да, а в реале ни чего позорнее 4 го места в слабейшей группе нет
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 октября в 22:32, ред.
    4 место в Лч это тебе не 7 лет подряд влетать в начальной Квалификации Лиги Европы,так и запишите...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ trimetil (раскрыть)
    01 октября в 22:29
    4тое место опять, так и запишите
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    01 октября в 22:22
    и так каждый год пророки, в том году полу дохлая бенфика вставила фитиль
    бакланам ,и опять пяткой в грудь бьют
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ oFANATo (раскрыть)
    01 октября в 22:21
    В Лч слабых команд не бывает,это тебе не начальную квалификацию Лиги Европы 7 лет подряд не проходить....
    trimetil
    trimetil ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 октября в 22:17
    Интересно было смотреть, как вы каждый сезон влетаете в квалификации, жаль в этом сезоне даже до квалификации не добрались, а то бы вместе посмеялись...
    oFANATo
    oFANATo
    01 октября в 21:50
    Опять нажеребила УЕФА для Газпрома очередную средненькую группу....
    А наши ведущие жеребьевки уже заявили что зенит должен выходить из этой средненькой группы...))))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 октября в 21:48
    Интересно будет посмотреть как вы влетаете
    starche
    starche
    01 октября в 21:43
    У трех команд примерно равные шансы.
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 октября в 21:31
    верный подход )))молодец
    протон1
    протон1
    01 октября в 21:26
    зенит выходит из группы на втором месте это 100 процентов. вот вижу зряче.
    Legend 6
    Legend 6
    01 октября в 21:13
    Вижу Зенит в борьбе за Кубок России. ЛЧ это не главный турнир для питерских
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    01 октября в 21:08
    Нормальная группа, трудовая...
    kastites
    kastites
    01 октября в 21:08, ред.
    Ванга он
    ДСА
    ДСА
    01 октября в 21:05
    Нострадамус блин.
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