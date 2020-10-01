Карпин — Шомуродову: «Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в инстаграме поблагодарил узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова, который перешёл в итальянский «Дженоа».
Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в инстаграме поблагодарил узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова, который перешёл в итальянский «Дженоа».
Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!
Тренеришка....Игрочишка....Футболистик....
Тренеришка....Игрочишка....Футболистик....