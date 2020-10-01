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Карпин — Шомуродову: «Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш»

01 октября 2020, 17:53

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на своей странице в инстаграме поблагодарил узбекистанского нападающего Элдора Шомуродова, который перешёл в итальянский «Дженоа».

Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!

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Все комментарии
Землянин
Землянин
01 октября в 20:33
Карпин в своём репертуаре, с подкюoнoм!!!
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB
01 октября в 20:33
Валера, найди себе кавалера...
SHMEL
SHMEL
01 октября в 19:47
Удачи Элдору. Возможн это только трамплин в более солидный клуб.
mortid
mortid
01 октября в 19:15
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    01 октября в 18:13, ред.
    Что то с суффиксами у наших ЗМСов...неладное...
    Тренеришка....Игрочишка....Футболистик....
    David Young
    David Young
    01 октября в 18:05
    Хорошо, что не назвал игрочишкой.
    матос
    матос ответ shlomo (раскрыть)
    01 октября в 18:03
    Ну и не за бешенное бабло. Это крохи 8млн евро.
    shlomo
    shlomo
    01 октября в 17:58
    Деликатно спихнули, да еще и за не бесплатно...:))))
    Gahi
    Gahi
    01 октября в 17:58
    Приятно когда с тобой прощаются как с близким. Удачи
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