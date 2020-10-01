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Уткин — о группе «Локомотива» в ЛЧ: «Может пасть и рекорд „Спартака“ 1:18»

01 октября 2020, 20:18

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для российских клубов.

«Локомотив» имеет отличные шансы проиграть все матчи. У нынешней команды, которая может лишь защищаться, три соперника — великий, выдающийся и прогрессирующий. Все прижмут к воротам с надёжностью от контратак. И дальше гаплык. Если «Бавария» не станет жалеть, может пасть и рекорд «Спартака» 1:18.

Недостаточно представляю себе «Брюгге», но сейчас, мне кажется, эта команда не настолько сильнее «Зенита», чтобы опережать его гарантированно. В этой группе есть даже процентов 25 шансов быть третьими. Везение. Но «Зенит» в Лиге всегда найдёт, где сесть в лужу.

О «Краснодаре». Не думаю, что у клуба есть задачи в групповом турнире. Место в группе — четвёртое. Думаю, одну победу «Краснодар» сумеет где-то выбороть. Мне матчи в этой группе интереснее всего будут.

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Все комментарии
makerdream
makerdream
03 октября в 01:25
    Багров-брат
    Багров-брат
    02 октября в 17:08
      kolpino08
      kolpino08
      02 октября в 11:45
      что-то толстая птица совсем загрустила и делится пессимизмом...
      Timur132
      Timur132
      02 октября в 08:31
      Свинье лишь бы прохрюкать.
      Locomotive Breath
      Locomotive Breath
      02 октября в 07:19
      Когда кряква похудеет, тогда и 1:18 перестанет быть рекордом. Но, сами понимаете, это утопия.)
      Gahi
      Gahi
      01 октября в 22:38
      У каждого есть свое мнение на счёт того кто и как сыграет в данном турнире. Но хотелось бы напомнить ещё раз историю Ростова четыре года назад, тогда тоже начинали хоронить команду когда она только начинала свой путь в Лиги Чемпионов. Сначала был повержен Андерлехт 2-2 и 2-0 с Тилемансом и Дефуром, за тем в плей-офф Аякс 1-1 и дома 4-1 с Люк де Йонгом. И вот групповой этап Бавария, Атлетико и ПСВ, то же самое говорят и сейчас, правда у Локомотива вместо ПСВ это Зальцбург. Но Ростов всем доказал что играть можно со всеми достойно когда победили Баварию 3-2 с игроками которые и сейчас лучшие в Европе, Боатенг, Хуммельс, Лам, Мюллер, Рибери, Левандовский и.т.д. Ростов занял третье место, продолжил путь в Лиги Европы в 1/16 обыграл Спарту 4-0, 1-1. Вышел в 1/8 против Манчестер Юнайтед 1-1, и 1-0. Ростов достойно завершил свой путь в еврокубках. Поэтому преждевременно хоронить всех и каждого, показывать их беспомощность с этими командами, а играть и бороться нужно с каждым клубом, чтобы выглядеть достойно, как это сделал Ростов, в сезоне 2016/2017 годах. Удачи всем и хороших результатов в еврокубках.
      RIR68
      RIR68
      01 октября в 22:34
      1:18 наши скрепы. они нерушимы!!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      01 октября в 22:10
      Вася злобный как обычно
      trimetil
      trimetil
      01 октября в 21:59
      Превзойти рекорд Спартака сможет только сам Спартак.
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      01 октября в 21:47
      Да не, федун такого не допустит
      Котэ в тельняжке
      Котэ в тельняжке ответ Faustello (раскрыть)
      01 октября в 21:47
      Будем надеяться, что будет также, как с его прогнозом на проход Краса в ЛЧ!) Т.е. никак;)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      01 октября в 21:46
      Мои слова, все будут четвертыми, 25% даю всемна 3тье место
      starche
      starche
      01 октября в 21:44
      Может, но будем рассчитывать на лучшее.
      Конфедерат
      Конфедерат
      01 октября в 21:41
      Рекорд Спартака вечен, как и рекорд игаря)
      Footbolista
      Footbolista ответ Evilhuman (раскрыть)
      01 октября в 21:39
      Это не рекорд...это антирекорд...рекорд Спартака зениту точно не светит)...
      Footbolista
      Footbolista
      01 октября в 21:37
      Рекорд Спартака - победы во всех 6 матчах в группе...этот рекорд для наших клубов точно устоит)...
      Evilhuman
      Evilhuman
      01 октября в 21:30
      Не надейся утка, мясной рекорд на века
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      01 октября в 21:28
      шансы всегда есть, но то что Локомотиву повезло меньше всех это очевидно
      протон1
      протон1 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
      01 октября в 21:22
      я на земле
      VanZu777
      VanZu777
      01 октября в 21:12
      Обида? Вась, а Вась если так случиться- каркушой назовут... Локо норм своё резюме выставит, авось как Интер 3-0 будет... Тем паче- миранчук ещё есть, и он тоже А.
      ДАША Д
      ДАША Д
      01 октября в 21:06
      Перспективы такие есть.
      kastites
      kastites
      01 октября в 21:04
      Рекорд спартака он еще лет 300 будет
      Grey33
      Grey33
      01 октября в 20:57
      Вася просто обиженный на судьбу брехунок. Рекорд Спартака вечен. А Локо в прошлом сезоне смотрелся с грандами достойно.
      Евгений Макрушин
      Евгений Макрушин ответ протон1 (раскрыть)
      01 октября в 20:55
      Вам нужно спуститься с небес на землю....
      RamonCSKA
      RamonCSKA
      01 октября в 20:47
      Локомотив обречен
      остальные еще могут
      sv_1969
      sv_1969
      01 октября в 20:45
      Вася стал Червя напоминать...
      матос
      матос
      01 октября в 20:44
      Трудно тут с Васей не согласиться
      Azu-Killah37
      Azu-Killah37
      01 октября в 20:42
      Да ну, бросьте! Спартак великий клуб и его великие рекорды не перебить!
      Roger Young
      Roger Young
      01 октября в 20:32
      В принципе солидарен с Уткиным. Все по делу
      протон1
      протон1
      01 октября в 20:32, ред.
      локо и быки закончат 3й строчкой. зенит 2й строчкой. вот мой неутешительный прогноз. могу поспорить тут с любым на ставках, даа краснодар чуть чуть и мог бы взять 2 место но увы россия душа моя... локо сами привезут себе беду. я помню тут был один на аве толстый кот пушитсый был. я с ним спорил во время игр что отгадаю результат игры. и почти всегда в точь. он уже за мной ходил спрашивал а не знаешь какой счет будет?
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