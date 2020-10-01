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Николич — о жеребьёвке ЛЧ: «Покажем российский футбол во всей красе»

01 октября 2020, 20:05

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

Нам в группу попали победители Лиги чемпионов в лице «Баварии», «Атлетико», который уже был в группе в прошлом году, и «Зальцбург». В Лиге чемпионов не бывает проходных групп. Доволен ли я? Не могу ответить на этот вопрос. Будем биться и сделаем всё, что сможем. Покажем российский футбол во всей красе.

Если разбирать каждую команду, то «Бавария» — чемпион Европы. Тут и говорить особо нечего, очень хорошая команда. Кто следит за немецким футболом, тот знает, что они всегда играют на 100%.

Мне нравится игра «Атлетико». Нравится стиль Симеоне и как он себя позиционирует в команде. У испанцев очень качественная команда. Сыграть с ними будет очень интересно. «Зальцбург» тоже знаю очень хорошо.

Наш план такой — спокойно идти от матча к матчу. Будем играть так, чтобы оставить хорошее впечатление.

Завтра на тренировке будем говорить только о ближайшем матче с «Химками». Затем будет перерыв на игры сборных. Время на подготовку к Лиге чемпионов у нас будет.

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Все комментарии
makerdream
makerdream
03 октября в 01:29
ору в голос. наверно показ будет по платным взрослым каналам ....
kolpino08
kolpino08
02 октября в 11:43
конечно удачи Локо, но во фразе «Покажем российский футбол во всей красе» скорее всего словосочетание "во всей красе" должно быть в ковычках))
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
02 октября в 01:51
нужен сильный тренер и сильные игроки чтоб выйти из этой группы
RIR68
RIR68
01 октября в 22:33
вот теперь реально за Локомотив стало страшно)))
Footbolista
Footbolista
01 октября в 21:57
Евгений Сербин
Евгений Сербин
01 октября в 21:52, ред.
Даже страшно представить, что он понимает под словосочетанием Представить российский футбол во всей красе. Тем не менее удачи паровозам.
starche
starche
01 октября в 21:46
В заголовке много сарказма.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 21:33
Я бы в последнем слове заголовка кавычки бы поставил!!!
протон1
протон1
01 октября в 21:29
лучше бы футбол времен совесткого союза показали ка ктогда бились ээээххх.... а росс футбол чем запомнился? благодаря тоже соевсткой школе газаева. ну и дик адвокату. что николич знает о российском футболе?.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
01 октября в 21:24, ред.
Если смотреть правде в глаза, то к сожалению, именно "российский футбол" мы и покажем. Ибо на топ уровне (лч) наш российский футбол сейчас днище.. И локо в нынешней форме и составе выше головы не прыгнет
Grabovsky
Grabovsky
01 октября в 21:22
Российский футбол это 9 защитников 1 вратарь 1 нападающий
beefs
beefs
01 октября в 21:10
интересно будет посмотреть...
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 21:08
Ростов и Динамо уже показали.
Землянин
Землянин ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
01 октября в 21:05
Российский Футбол!!! Отвечай за свой клуб Локомотив, где полно иностранцев 🎃
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Землянин (раскрыть)
01 октября в 21:03
А где он за всю страну сказал???
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 20:48
Да мы уже привыкли что вы там рекорды бьёте
mortid
mortid
01 октября в 20:38
Не надо над российский футбол показывать, видели, "шляпа". Покажите европейский футбол, соответствующий Лиге чемпионов.
Vector
Vector
01 октября в 20:33
А Кикнадзе ещё не высказывался о жребии? Ах, да, он занят чемпионством в этом сезоне
Faustello
Faustello
01 октября в 20:29
Группа конечно из разряда - попробовать расслабиться и получить удовольствие...
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 октября в 20:28
Обидно конечно за Сёмина и вообще за руководство Локо, но Николич приятный такой мужик, мыслит трезво, всегда приятные впечатления оставляет
alexgurzan
alexgurzan ответ d_fincher (раскрыть)
01 октября в 20:25
.
Землянин
Землянин
01 октября в 20:24
За свой клуб отвечай, а не за всю страну. Тем более 3 команды в ЛЧ, никогда такого не было!!!
Анд-м
Анд-м
01 октября в 20:22
Если наберут одно очко и забьют один гол,то миссию можно считать перевыполненной ))
LOpp
LOpp
01 октября в 20:19
Заголовок звучит двояко
112910415
112910415
01 октября в 20:16
во всей - не надо !
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 20:13
пугает твоё настроение)))) ну да паровоз главное раскочегарить)))
d_fincher
d_fincher
01 октября в 20:07
«Покажем российский футбол во всей красе»

Это угроза?
Gahi
Gahi
01 октября в 20:06
Желаю удачи и побед.
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