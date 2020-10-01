Ловрен: «Настроение после жеребьёвки Лиги чемпионов хорошее»

Защитник «Зенита» прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге»

Крепкая группа. Вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд, это одна из лучших команд в Лиге Чемпионов. «Лацио» – одна из лучших в Италии, они показывают это в нынешнем сезоне. «Брюгге» мне тоже знаком, как и многим другим болельщикам: они регулярно выступают в Лиге Чемпионов. Будет непросто, но настроение после жеребьёвки хорошее.