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Ловрен: «Настроение после жеребьёвки Лиги чемпионов хорошее»

01 октября 2020, 19:51

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Петербургский клуб сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге»

Крепкая группа. Вновь достались хорошие команды, на этой стадии не бывает по-другому. Особенно отмечу Дортмунд, это одна из лучших команд в Лиге Чемпионов. «Лацио» – одна из лучших в Италии, они показывают это в нынешнем сезоне. «Брюгге» мне тоже знаком, как и многим другим болельщикам: они регулярно выступают в Лиге Чемпионов. Будет непросто, но настроение после жеребьёвки хорошее.

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Все комментарии
Maksim Perepyolkin
Maksim Perepyolkin ответ матос (раскрыть)
01 октября в 22:10
Что-то фарта здесь совсем не вижу (( хотя бы одно очко бы взять
матос
матос
01 октября в 20:23
Фартит питерским на жеребьевках. Топы не попадаются.
viv
viv
01 октября в 20:23
Ловрен радуется что не приедут в Питер - Ман Сити, Челси, Барселона, Ман Юнайтед.
VV V
VV V
01 октября в 20:19
Ловрен всегда теперь должен улыбаЦЦа, так как находится в коммунистической сказке под названием Зенит.
VAN ARM
VAN ARM
01 октября в 20:06
и правильно )))разницы нет с кем играть)))
sihafazatron
sihafazatron
01 октября в 19:57
Посмотрим какое настроение будет в декабре) а щас конечно можно и радоваться пока)
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 19:56
В Лигу Европы должны выходить.
shlomo
shlomo
01 октября в 19:52
Ещё бы...фортуна расцеловала..
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