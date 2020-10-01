Семак: «На бумаге сейчас „Лацио“ и „Боруссия“ выглядят фаворитами группы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. «Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».
Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше.
Предпочтение одно — закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвертом турах. Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждем. Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока.
предыдущий формат ЛЧ, если ты в курсе...
И не надо придумывать, что говорили в Спартаке о ЛЧ...
Из вью с Федуном 2017:
"— Вы мечтали сделать «Спартак» чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
— Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала..."
Где тут про легко пройдут в полуфинал?)...
предыдущий формат ЛЧ, если ты в курсе...
И не надо придумывать, что говорили в Спартаке о ЛЧ...
Из вью с Федуном 2017:
"— Вы мечтали сделать «Спартак» чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
— Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала..."
Где тут про легко пройдут в полуфинал?)...
У зенита грандов в группе нет...позор обеспечен...очередной...
У зенита грандов в группе нет...позор обеспечен...очередной...
Уверен Брюгге сильнее будет
Уверен Брюгге сильнее будет