ГлавнаяНовости

Семак: «На бумаге сейчас „Лацио“ и „Боруссия“ выглядят фаворитами группы»

01 октября 2020, 20:26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды. «Зенит» сыграет с «Боруссией» Д, «Лацио» и «Брюгге».

Насчет того, что мы должны кого-то обыгрывать — не на том уровне наш футбол находится. Тот же «Брюгге» обладает серьезной линией нападения. Но с ними можно играть. Что касается «Боруссии», то дортмундцы — главные фавориты группы. Они — вторая по силе команда Бундеслиги. Если говорить о «Лацио», то римляне в прошлом сезоне набрали столько же очков, сколько и «Аталанта». То есть это сопоставимые по уровню команды. На бумаге сейчас «Лацио» и «Боруссия» выглядят фаворитами группы. Но играть, повторюсь, можно со всеми. Будем готовиться и работать, чтобы играть лучше.

Предпочтение одно — закончить дома. Плюс важно, с кем играть в третьем-четвертом турах. Говоря же о новичках, то я свои пожелания руководству высказал. Кто нам нужен, чтобы удачно выступать в Лиге чемпионов. Пока новичков нет. Ждем. Может быть, получится взять хотя бы одного. Но, по моему мнению, чтобы сбалансировать команду, нам нужно два игрока.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makerdream
makerdream
03 октября в 01:22
    galem72
    galem72
    02 октября в 11:03
    Да зюба их всех одной левой. ))
    Анд-м
    Анд-м
    02 октября в 10:00
    С Брюгге будет сложно бороться за третье место 😬
    Loko57
    Loko57
    02 октября в 00:25
    Боруссия Дортмунд и на деле покруче будет.
    Footbolista
    Footbolista ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 октября в 22:40, ред.
    Спартак играл в полуфинале Кубка европейских чемпионов...
    предыдущий формат ЛЧ, если ты в курсе...
    И не надо придумывать, что говорили в Спартаке о ЛЧ...
    Из вью с Федуном 2017:

    "— Вы мечтали сделать «Спартак» чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
    — Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала..."

    Где тут про легко пройдут в полуфинал?)...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Footbolista (раскрыть)
    01 октября в 22:35, ред.
    Про полуфинал Лч говорили больше в Спартаке,что легко туда пройдут,Зенит лишь ставил максимальную цель...
    Footbolista
    Footbolista ответ yrasikos22 (раскрыть)
    01 октября в 22:34
    зенит на бумаге и на словах давно уже полуфиналист ЛЧ)...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Footbolista (раскрыть)
    01 октября в 22:29
    В прошлом сезоне тоже грандов не было,в итоге в группе играли два полу финалиста Лч...
    Footbolista
    Footbolista
    01 октября в 21:49, ред.
    Чем слабее группа, тем позорнее вылет из нее...
    У зенита грандов в группе нет...позор обеспечен...очередной...
    Давайте думать
    Давайте думать ответ Легендарный Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    01 октября в 21:44
    Бавария четыре от Хофенхайма вытаскивала и ЧО?
    starche
    starche
    01 октября в 21:42
    Если только на туалетной бумаге))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 октября в 21:37
    И на бумаге и на асфальте и на газоне они фавориты!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
    01 октября в 21:36
    Итог помним. Лион сильнее лацио, лейпциг равен. Бенфика сил нее бруге
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    01 октября в 21:33
    Кроме брюгге в прошлом году послабее по именам соперники были
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    01 октября в 21:32
    двух Халков надо еще))
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    01 октября в 21:31
    Семак сегодня подстелил солому) Его спросили "при такой группе зенит Должен Бороться за выход?" а он "при сегодняшнем состоянии российского футбола нельзя говорить Должен" ))) хотя его спрашивали про бороться даже, а не выходить)))
    Evilhuman
    Evilhuman
    01 октября в 21:27
    Да прав Семак, наш чемп на дне, но могло быть и хуже, в этой группе хоть как то можно поиграть
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 октября в 21:13
    Слабейшая группа в истории ЛЧ.
    Уверен Брюгге сильнее будет
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ shlomo (раскрыть)
    01 октября в 20:58
      Grey33
      Grey33
      01 октября в 20:54
      По делу всё Богданыч сказал.
      mortid
      mortid
      01 октября в 20:45
        viv
        viv
        01 октября в 20:43
        Да ладно тебе Серёга, Боруссия и Лацио это тебе не Реал с Ман Сити.
        STVA 1
        STVA 1
        01 октября в 20:42
        Маркизио сказал что может вернуться))
        12й игрок
        12й игрок ответ VAN ARM (раскрыть)
        01 октября в 20:34
        Кому кому так это вам))
        drug01
        drug01
        01 октября в 20:30
        Время покажет что будет дальше
        Александр Нeвский
        Александр Нeвский
        01 октября в 20:30
        Халк, вернись!
        Землянин
        Землянин
        01 октября в 20:30
        Соломку уже стелит 🎃 Что было бы, если бы Зенит не был в первой корзине?! 💬
        VAN ARM
        VAN ARM
        01 октября в 20:28
        а вам даже на бумаге не светит)))
        Zenit_84
        Zenit_84
        01 октября в 20:28
        Пусть это и останется на бумаге
        shlomo
        shlomo
        01 октября в 20:28
        Просто нужно играть...и желательно выиграть ВСЕ!!!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100