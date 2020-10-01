«Менее сексуально, чем в прошлом году». Тренер «Брюгге» — о жеребьевке ЛЧ

Главный тренер «Брюгге» поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Бельгийский клуб сыграет с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио».

Менее сексуально, чем в прошлом году («Брюгге» играл с «Реалом», ПСЖ и «Галатасараем» – прим. «Соккер.ру»), но эти клубы будут для нас отличным вызовом.

Их бюджет гораздо крупнее, чем наш. Но если игроки выступают на таком уровне, то они — большие мастера.

Если нам удастся выйти в плей-офф – я говорю о Лиге Европы – то это будет хорошим результатом. Мы будем бороться за максимальный результат, как и всегда. Не нужно делать много подсчетов, нужно просто набрать максимальное количество очков.