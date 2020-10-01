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«Менее сексуально, чем в прошлом году». Тренер «Брюгге» — о жеребьевке ЛЧ

01 октября 2020, 23:20

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился впечатлениями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2020/21. Бельгийский клуб сыграет с «Зенитом», дортмундской «Боруссией» и «Лацио».

Менее сексуально, чем в прошлом году («Брюгге» играл с «Реалом», ПСЖ и «Галатасараем» – прим. «Соккер.ру»), но эти клубы будут для нас отличным вызовом.

Их бюджет гораздо крупнее, чем наш. Но если игроки выступают на таком уровне, то они — большие мастера.

Если нам удастся выйти в плей-офф – я говорю о Лиге Европы – то это будет хорошим результатом. Мы будем бороться за максимальный результат, как и всегда. Не нужно делать много подсчетов, нужно просто набрать максимальное количество очков.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
02 октября в 10:18
Юморной парень это Клеман...))
Анд-м
Анд-м
02 октября в 10:01
Треть место будет ваше по любому
feris1
feris1
02 октября в 09:24
Жаль Спартака нет в ЛЧ,а так групповушка была бы знатная.
Footbolista
Footbolista
02 октября в 00:57
Филлип не переживай...в матчах с зенитом секс будет...100%...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 октября в 23:43
А вдруг чудо и 2 место!?
LOpp
LOpp
01 октября в 23:37
Это он ещё не видел видео Дзюба+Азмун
Faustello
Faustello ответ Asper (раскрыть)
01 октября в 23:36
Просто представили раздевалку Зенита)))
trimetil
trimetil
01 октября в 23:28
И это они еще со Спартаком в квалификации не играли, а то бы речь шла о порно.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez ответ Asper (раскрыть)
01 октября в 23:26
    Asper
    Asper
    01 октября в 23:24
    Если кто не понял, они кого-то трахать собрались
    beefs
    beefs
    01 октября в 23:24
    а при чем здесь сексуальность?
    dimagas2
    dimagas2
    01 октября в 23:23
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