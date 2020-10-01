Бьелса: «Команды Хосепа Гвардиолы играют так, как ни одна другая»

Главный тренер «Лидса» поделился мнением о тренерских качествах , который работает с «Манчестер Сити».

Я не считаю себя наставником Гвардиолы, ведь очевидно, что это не так. Если и есть тренер, который независим в своих идеях, то это Гвардиола.

Это не только потому, что я так говорю, это потому, что его команды играют так, как ни одна другая команда.

Во-первых, у него богатое воображение. Он способен мгновенно создавать решения проблем, с которыми сталкивается, и способен реализовать то, что предлагает. Когда вы хвалите кого-то, очень важно аргументировать, почему. Мы видим футбол с точки зрения воображения, а Гвардиола видит его с точки зрения свободы в использовании тех или иных решений, его командам не требуется много времени на их применение.

Я не знаю многих других тренеров, которые заслуживали бы такой похвалы. Люди придерживаются мнения, что его «Барселона» была одной из лучших команд в истории футбола.