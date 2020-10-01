Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Испанией, Францией и Швецией

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01 октября 2020, 23:34

Тренерский штаб сборной Португалии объявил заявку команды на товарищескую встречу с Испанией (7 октября), а также матчи Лиги Наций УЕФА с Францией (11 октября) и Швецией (14 октября).

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Тиагу Силва («Гранада»).

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ренату Санчеш («Лилль»), Жоау Моутиньо («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»).

Нападающие: Даниэл Поденсе («Вулверхэмптон»), Рафа Силва («Бенфика»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диого Жота («Ливерпуль»), Франсишку Тринкан («Барселона»), Андре Силва («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Недавно Роналду поблагодарил партнёров по сборной за преодоление рубежа в 100 голов.