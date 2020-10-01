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Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Испанией, Францией и Швецией

01 октября 2020, 23:34

Тренерский штаб сборной Португалии объявил заявку команды на товарищескую встречу с Испанией (7 октября), а также матчи Лиги Наций УЕФА с Францией (11 октября) и Швецией (14 октября).

Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон»), Руй Тиагу Силва («Гранада»).

Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жозе Фонте («Лилль»), Пепе («Порту»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Рубен Семеду («Олимпиакос»), Мариу Руй («Наполи»).

Полузащитники: Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд), Данилу Перейра («Порту»), Рубен Невеш («Вулверхэмптон»), Вильям Карвалью («Бетис»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Ренату Санчеш («Лилль»), Жоау Моутиньо («Вулверхэмптон»), Сержиу Оливейра («Порту»).

Нападающие: Даниэл Поденсе («Вулверхэмптон»), Рафа Силва («Бенфика»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Диого Жота («Ливерпуль»), Франсишку Тринкан («Барселона»), Андре Силва («Айнтрахт»), Жоау Фелиш («Атлетико»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Недавно Роналду поблагодарил партнёров по сборной за преодоление рубежа в 100 голов.

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cska1948
cska1948
02 октября в 09:25
Роналду вызван в сборную Португалии на матчи с Испанией, Францией и Швецией
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Какая неожиданность!
feris1
feris1
02 октября в 09:20
Удачи Рону в предстоящих играх.
Пусть забьёт шведам и лягушатникам!
NGYRZ
NGYRZ
02 октября в 08:40
С Испанией, на товарняк, его можно и на пол тайма выпустить. Негоже на товарняках статистику набивать, для этого есть Месси.
NGYRZ
NGYRZ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
02 октября в 08:36
А что смотреть, Швеции он забивал, Испании забивал.

Ну не забивал Франции, теперь что, это надо обязательно с Сан-Марино сравнивать, которой он кстати тоже не забивал?!

Главное ведь ляпнуть, правда же?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
02 октября в 08:15
Это ему не Сан-Марино забивать.Посмотрим результативность
Charismatic
Charismatic
02 октября в 00:19
А зачем? Неужели у португальцев некому бить пенальти? раналда на поле - считай играете вдесятером. Оно надо португальцам?
Legend 6
Legend 6
01 октября в 23:49
Неужели у португальцев нет другого пнальтиста?
drug01
drug01
01 октября в 23:38
Желаем удачи вперёд
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