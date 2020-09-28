Возвращение Кутепова и новичок из Германии. Черчесов готовится к экспериментам в защите

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вчера, 19:00

Гильерме остался в заявке, но есть изменения и кадровые интриги на других позициях. Детали – на «Соккер.ру».

Резервист «Спартака» заслужил вызов?

Фанаты «красно-белых» критикуют Тедеско за решение оставлять Соболева на скамейке. И в матче против «Тамбова», где форвард очень хорошо подбирал мячи в атаке после появления на поле, справедливость их критики доказана делом. Одновременно Черчесова не смущает, что Соболев оставался на скамейке в клубе, нападающий опять вызван в сборную. Также по делу в команде Дзюба – капитан, лидер и игрок основы, и Смолов, который в лучшей форме за многие месяцы. Комличенко, Кокорин, Чалов и остальные нападающие наставника пока не убедили. На этой позиции вопросов нет.

Сборная потеряла основу в полузащите?

Баринова не будет еще долго, пока «кресты» не заживут, Головин получил травму подколенного сухожилия и продолжает пропускать поединки «Монако» — вряд ли успеет набрать форму до матчей против Швеции и Турции. И Миранчук пока ждет дебюта в Серии А, ведь у него тоже была травма. Получается, что три хавбека, которые могли быть основными в сборной, недоступны. Надо делать скидку на это, поскольку Головин вел игру, на Баринова рассчитывали как на основного разрушителя на Евро, а Алексей Миранчук попал в «Аталанту», ведь набрал форму. Обидные потери. Остался один Зобнин из хавбеков, что могли сыграть по схеме «4-2-3-1».

Сафонова не зовут из-за задач молодежки?

Ладно Максименко не лучшим образом сыграл в дерби с ЦСКА , хотя в целом по сезону привычно выручает «Спартак» после ошибок защиты. Но есть Матфей Сафонов, который и пенальти берет, и работы у него полно. Понятно, что основным вратарем сборной России останется на ближайшие матчи Антон Шунин – команда с ним одержала две победы, а пропущенные мячи на совести полевых игроков, не голкипера, но вызов Гильерме после всех его чудесных действий в рамке «Локомотива» является таким же актом поддержки «своего» игрока, как был вызов Нойдтедтера, которого теперь в заявке нет. Но вратаря в игру внедрить сложнее, а игнорируют перспективного и молодого, выбирая троих ветеранов – Гильерме, Шунина и Джанаева. Есть только одна вменяемая причина не звать Матвея – он нужен молодежке в играх против Эстонии и Латвии.

Ионов и Черышев будут основными вингерами?

Есть вариант с Антоном Миранчуком на фланге, зависит от его состояния, но фиксируем, что после паузы, связанной с травмой, вызван Черышев. Денис вернулся, Ионов остается основным в «Ростове», а Жирков будет в привычной роли подстраховщика на левом фланге обороны и полузащиты. Там могут сыграть Караваев, Кудряшов, Петров, даже Джикия, если бы не выступал в центре поля, а в атаке Черчесов будет искать варианты, ведь позвал Мостового из «Зенита» — явно авансом, не настолько хорош Андрей в клубе. И Бакаеву могут найти место на фланге, если у сборной не будет чистого плеймейкера, но останется схема с одним нападающим.

Какое из сочетаний в полузащите оптимальное?

Зобнин никак не может уйти в центр с правого фланга, ведь «Спартак» перепробовал табун правых защитников, но пока все поклевки не привели к результату. Трансферной новости нет, есть универсал, загнанный туда, где его не хочет видеть Черчесов – прямым текстом сказал, что Роману пора на родную позицию. Также в заявке Фомин, пока далекий от стабильности в «Динамо», Кузяев – Далер без клуба, Оздоев – начал хуже играть за «Зенит» на фоне слухов о подписании нового центрального хавбека. Газинский тоже не в лучшей форме на старте сезона. Похоже, Черчесов будет примерять «по месту», кто на сборах и в спарринге со Швецией себя покажет – тот и сыграет в официальном матче. Возможно, с турками и венграми логично будет поставить Газинского и Зобнина, а перед ними – Бакаева или Антона Миранчука.

Почему вызвали Жирова и что делать с обороной?

Вызов в сборную Кузяева, хотя Далер остается без клуба, не удивляет совершенно – Черчесов доверяет опытному хавбеку, который мечтал об игре в АПЛ или Ла Лиге. Но класс его агентов, сомнения иностранцев насчет здоровья Далера и финансовые запросы игрока скорее заведут его сегодня или завтра в состав «Локомотива» или «Краснодара». Свободный агент с паспортом в РПЛ найдет себе новый клуб – тут без вариантов, но сейчас его зовут, поскольку Черчесов так хочет.

Даже без клуба можно попасть в сборную, не говоря о человеке из основы команды Бундеслиги 2. Центр обороны, как показали матчи против Сербии и Венгрии – слабое место сборной России. Поэтому в команду вернулся Кутепов – Илья снова появляется в составе «Спартака», а дополнительно вызвали новичка Жирова. Это защитник немецкого «Зандхаузена». Александра можем помнить по игре за «Анжи» пять лет тому назад, когда Капелло включил его в расширенный список сборной России. С того времени Жиров повзрослел, не закрепился в «Краснодаре», уехал два года назад в Германию и стал основным в составе 10-го клуба второго немецкого дивизиона.

Теперь к нему присматриваются команды Бундеслиги 1, а поскольку Семенов неудачно провел последние игры за сборную, то Джикии нужен другой напарник. Им скорее станет Кутепов, нежели Жиров, но правильно делают, что проверяют в деле разных центральных беков. Позиция проблемная, и если вратарей достаточно – даже если не считать Акинфеева, что завершил международную карьеру, но в хорошей форме в ЦСКА , то защитников надо отбирать тщательнее. Плохо, что молодой Сорокин в «Краснодаре» не впечатляет. Плохо, что Карпов с Дивеевым пока не готовы стать новыми Березуцкими или Игнашевичем.

Поэтому Жиров и Кутепов нужны – крепкие ребята, пускай оба выступают за клубы с тремя центральными, а сборная играет иначе. Но саму логику процесса – попробовать на сборах разные сочетания, раз есть кадровая проблема, можно приветствовать. У сборной России есть существенные потери – Баринов, Головин и Алексей Миранчук, но достаточно крепкий состав, чтобы шведам, туркам и венграм – три знакомых соперника, было непросто.