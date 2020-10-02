«Зенит» сделал официальное предложение по хавбеку «Атлетико» Эррере

«Зенит» продолжает интересоваться хавбеком «Атлетико» Эктором Эррерой.
Сообщается, что вчера «сине-бело-голубые» сделали официальное предложение мадридцам по трансферу 30-летнего мексиканца. На игрока также претендует «Порту». «Атлетико» готов расстаться с Эррерой, поскольку планирует в ближайшее время приобрести полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.
Но вы же начали разговор касаемо финансовой стороны.....отсюда и сравнительная статистика.......
На сегодня :
Порту - 272 млн
Бенфика - 306 млн
Зенит - 150 млн
Понятен перец,что усилившись в 2 раза в стоимости состава (до уровня упомянутых вами команд) Зенит стал бы в 2 раза сильней...
Отсюда и извечный вопрос...к руководству клуба..."Что вы строите?? Команду для лидерства в РПЛ или Команду европейского уровня???"
....а это очень разные вещи...
А вариантов то усиления как мы видим не много...))
С учётом того что отечественные академии продолжают выпускать "невидимок"...
Я не сторонник того чтоб Зенит шёл по примеру Шахтёра (на сегодня по трансфермаркту в команде 13 бразильцев)...3-х бразильцев (Малком,Сантос,Вендел) может и достаточно....но 3-4 игрока их уровня не помешали бы....
Как ни крути ....при всём уважении Ерохины-Сутормины навряд ли уровня плей-офф....
Я не знаю что делает Рибалта последние полтора года....думаю на его место вскоре придёт Аршавин - наверно что то изменится.....
Но если сравнивать команду которая была 6 лет назад...(Халк,Витсель,Рондон,Хави Гарсиа,Кришито,Данни...) и нынешнюю - наверное сравнение не в пользу последней....
Но вы же начали разговор касаемо финансовой стороны.....отсюда и сравнительная статистика.......
На сегодня :
Порту - 272 млн
Бенфика - 306 млн
Зенит - 150 млн
Понятен перец,что усилившись в 2 раза в стоимости состава (до уровня упомянутых вами команд) Зенит стал бы в 2 раза сильней...
Отсюда и извечный вопрос...к руководству клуба..."Что вы строите?? Команду для лидерства в РПЛ или Команду европейского уровня???"
....а это очень разные вещи...
А вариантов то усиления как мы видим не много...))
С учётом того что отечественные академии продолжают выпускать "невидимок"...
Я не сторонник того чтоб Зенит шёл по примеру Шахтёра (на сегодня по трансфермаркту в команде 13 бразильцев)...3-х бразильцев (Малком,Сантос,Вендел) может и достаточно....но 3-4 игрока их уровня не помешали бы....
Как ни крути ....при всём уважении Ерохины-Сутормины навряд ли уровня плей-офф....
Я не знаю что делает Рибалта последние полтора года....думаю на его место вскоре придёт Аршавин - наверно что то изменится.....
Но если сравнивать команду которая была 6 лет назад...(Халк,Витсель,Рондон,Хави Гарсиа,Кришито,Данни...) и нынешнюю - наверное сравнение не в пользу последней....
Победа над Миланом....
Победа над Ливерпулем...
Победа над Порту...
Победа над Боруссией...
3 победы над Бенфикой...
2-е победы над Валенсией...
3 победы над Лионом...
Кто при стоимости игроков на 150-200 млн - может 10 лет находиться среди 25-ти лучших команд рейтинга УЕФА....????
Только Зенит и Шахтёр...
У остальных составы на 350 млн-1,26 млрд.....
Победа над Миланом....
Победа над Ливерпулем...
Победа над Порту...
Победа над Боруссией...
3 победы над Бенфикой...
2-е победы над Валенсией...
3 победы над Лионом...
Кто при стоимости игроков на 150-200 млн - может 10 лет находиться среди 25-ти лучших команд рейтинга УЕФА....????
Только Зенит и Шахтёр...
У остальных составы на 350 млн-1,26 млрд.....
Странны комменты про возраст....в Лиге где лучший забивака последних сезонов 32-х лет....а главному голеодору нынешнего 36-й год пошёл....
Это же РПЛ....тут возраст скорей плюс чем минус....
2-3 сезона игрок будет полезен - и на том спасибо....
Приходил Иванович и по-старше...и что был не у дел ???
Или Крыховяк который старше Эрреры - плохо играет ???
Очень...очень непонятные суждения...у некоторых...)))
Странны комменты про возраст....в Лиге где лучший забивака последних сезонов 32-х лет....а главному голеодору нынешнего 36-й год пошёл....
Это же РПЛ....тут возраст скорей плюс чем минус....
2-3 сезона игрок будет полезен - и на том спасибо....
Приходил Иванович и по-старше...и что был не у дел ???
Или Крыховяк который старше Эрреры - плохо играет ???
Очень...очень непонятные суждения...у некоторых...)))
Куда смешней набрать молодых Тилей-Кралей....а через полгода задуматься..."А зачем??"
Куда смешней набрать молодых Тилей-Кралей....а через полгода задуматься..."А зачем??"