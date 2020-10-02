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«Зенит» сделал официальное предложение по хавбеку «Атлетико» Эррере

02 октября 2020, 22:07

«Зенит» продолжает интересоваться хавбеком «Атлетико» Эктором Эррерой.

Сообщается, что вчера «сине-бело-голубые» сделали официальное предложение мадридцам по трансферу 30-летнего мексиканца. На игрока также претендует «Порту». «Атлетико» готов расстаться с Эррерой, поскольку планирует в ближайшее время приобрести полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 октября в 11:06, ред.
Я знаю ещё примерно 10 команд "постоянно выходящих в плей-офф"....
Но вы же начали разговор касаемо финансовой стороны.....отсюда и сравнительная статистика.......
На сегодня :
Порту - 272 млн
Бенфика - 306 млн
Зенит - 150 млн

Понятен перец,что усилившись в 2 раза в стоимости состава (до уровня упомянутых вами команд) Зенит стал бы в 2 раза сильней...
Отсюда и извечный вопрос...к руководству клуба..."Что вы строите?? Команду для лидерства в РПЛ или Команду европейского уровня???"

....а это очень разные вещи...

А вариантов то усиления как мы видим не много...))
С учётом того что отечественные академии продолжают выпускать "невидимок"...
Я не сторонник того чтоб Зенит шёл по примеру Шахтёра (на сегодня по трансфермаркту в команде 13 бразильцев)...3-х бразильцев (Малком,Сантос,Вендел) может и достаточно....но 3-4 игрока их уровня не помешали бы....
Как ни крути ....при всём уважении Ерохины-Сутормины навряд ли уровня плей-офф....
Я не знаю что делает Рибалта последние полтора года....думаю на его место вскоре придёт Аршавин - наверно что то изменится.....

Но если сравнивать команду которая была 6 лет назад...(Халк,Витсель,Рондон,Хави Гарсиа,Кришито,Данни...) и нынешнюю - наверное сравнение не в пользу последней....
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 октября в 03:54
Я конечно понимаю,что любую статистику можно по разному интерпретировать,но все же,Вы действительно считаете,что Зенит входит в топ-25 лучших клубов Европы???Те же португальские Бенфика и Порту регулярно играют в плей-офф ЛЧ и на решающих стадиях ЛЕ.Чем может похвастаться Зенит???Победой в Кубке УЕФА,один раз вышли из группы ЛЧ???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
04 октября в 02:53, ред.
За последние лет 7...
Победа над Миланом....
Победа над Ливерпулем...
Победа над Порту...
Победа над Боруссией...
3 победы над Бенфикой...
2-е победы над Валенсией...
3 победы над Лионом...

Кто при стоимости игроков на 150-200 млн - может 10 лет находиться среди 25-ти лучших команд рейтинга УЕФА....????
Только Зенит и Шахтёр...
У остальных составы на 350 млн-1,26 млрд.....
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 октября в 11:22
Каждый идет своим путем . Игра Спартака только ставиться и после трети чемпионата он на верху. Тоже стоит вам задуматься
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 октября в 01:19
А мне вот ваш коммент видится неуместным,вот вы говорите РПЛ,возраст,плюс и т.д.,но причем тут РПЛ,если ее и так Зенит в прошлом году за явным преимуществом выиграл???Не задумывается,что с резурсами Зенита,ему нужно больше о ЛЧ думать???Есть ряд клубов с сопоставимыми бюджетами,которые гораздо лучше играю в самом сильном турнире Европы.А Зенит кого,Химки и Уфу с игроками за 20 млн. хочет обыгрывать???
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 октября в 00:50
Не Де Пауль конечно...но и стоит в 2 раза меньше....
Странны комменты про возраст....в Лиге где лучший забивака последних сезонов 32-х лет....а главному голеодору нынешнего 36-й год пошёл....
Это же РПЛ....тут возраст скорей плюс чем минус....
2-3 сезона игрок будет полезен - и на том спасибо....
Приходил Иванович и по-старше...и что был не у дел ???
Или Крыховяк который старше Эрреры - плохо играет ???
Очень...очень непонятные суждения...у некоторых...)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
03 октября в 00:45
Таких опытных и мастеровитых как Ловрен и Эррера - брать не страшно....
Куда смешней набрать молодых Тилей-Кралей....а через полгода задуматься..."А зачем??"
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 октября в 00:08
для РПЛ норм игрок
Caniggia
Caniggia
03 октября в 00:04
О-о, всего 30 лет! Зенит пошёл на омоложение!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
02 октября в 23:38
У МЮЛЛЕРА ЧТО ДЕНЬГИ КОНЧИЛИСЬ ,ХОТЯ ПЕНСИОНЕРА СЕЙЧАС ЗА 20 ИМ ВПАРЯТ НОРМУЛЬ
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
02 октября в 23:35
деньги не проблема...
Rattlehead
Rattlehead ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
02 октября в 23:15
Горбыль разберется, если что.
Sandvikens AIK
Sandvikens AIK
02 октября в 23:13
    particular
    particular
    02 октября в 22:53
    Если ушастый перчик проникнется предпенсионным прагматизмом и воспылает романтикой к невским берегам, то сделка, вполне может состояться..:)
    Wolf77727
    Wolf77727 ответ alexgurzan (раскрыть)
    02 октября в 22:41
    Спасибо!
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Wolf77727 (раскрыть)
    02 октября в 22:39
    Поправил бан.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    02 октября в 22:37
    Всех дедов собирают. А дедовщину не боитесь...???
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    02 октября в 22:31
    Какой старичок? Ты что. Для юного почти 40-летнего юрика это будет "юный друг", да и помоложе Дзюбы и многих других
    Wolf77727
    Wolf77727
    02 октября в 22:29, ред.
    Я лишь слова комментатора использовал, мне значит бан, а его коммент до сих пор на ветке, что за лицемерие? там даже оскорбления не было/
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    02 октября в 22:26
    А не молодой ли
    cska vperiod
    cska vperiod
    02 октября в 22:23
    Зенит может купить мирзова из спартака.
    Footbolista
    Footbolista
    02 октября в 22:18
    Престарелый герой мексиканских сериалов...
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
    02 октября в 22:17
    если он не нужен Атлетико то на кой он Зениту?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    02 октября в 22:16
    Народные деньги, им не жалко...
    Loko57
    Loko57
    02 октября в 22:14, ред.
    Они похоже просто кайфуют от новых покупок.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    02 октября в 22:12
    Опять старичка подписывают!
    nubom
    nubom
    02 октября в 22:10, ред.
    Милости просим: домино,лото, шашки... На ночь клистир и баюшки...
    mangox23
    mangox23
    02 октября в 22:09
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