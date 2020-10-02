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Агент Эвандера — о «Спартаке»: «В футболе всё может случится»

02 октября 2020, 21:07

Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, отреагировал на слухи о том, что 22-летний бразилец может перейти в «Спартак».

Я разговаривал с «Мидтьюлландом». Пока не могу сказать, может ли он перейти в «Спартак» или нет. В футболе все может случиться.

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galem72
galem72 ответ За адекватность (раскрыть)
03 октября в 10:26
"...и не важно, что подопечный атакующий полузащитник..."

У него за прошлый сезон:
- 25 замесов на ЦПЗ и 8+10 шаров;
- 8 замесов на АПЗ и только 1+1 шар.

Не думаю, что его можно обозвать АПЗ.
galem72
galem72
03 октября в 10:23
Нормальный ЦПЗ для рпл. У него ещё функция атаки неплохо прокачана.
За адекватность
За адекватность
02 октября в 21:28
Господин агент наверное попросил журналиста Фабио Алейша в своем твиттере выложить инфу об интересе к его подопечному. Тот не долго думая куда, конечно в РФПЛ, ценник то на трансфермаркете 7 млн. А для агента имидж ничто, жажда денег все. И не важно, что подопечный атакующий полузащитник, а "Спартаку" нужен первоочередно правый защитник и толковый опорник, и красно-белые сами скорее всего не в курсе что интересуются Эвандером. Главное процесс пошел, интерес к подопечному подогрет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 21:27
Возьмут и отдадут в аренду!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 21:25
Эвандэр им не нужен!
Faustello
Faustello
02 октября в 21:22
Эвандро агент Эвандера??? Чё за шайка?)))
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