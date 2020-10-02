Агент Эвандера — о «Спартаке»: «В футболе всё может случится»

Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, отреагировал на слухи о том, что 22-летний бразилец может перейти в «Спартак».
Я разговаривал с «Мидтьюлландом». Пока не могу сказать, может ли он перейти в «Спартак» или нет. В футболе все может случиться.
У него за прошлый сезон:
- 25 замесов на ЦПЗ и 8+10 шаров;
- 8 замесов на АПЗ и только 1+1 шар.
Не думаю, что его можно обозвать АПЗ.
У него за прошлый сезон:
- 25 замесов на ЦПЗ и 8+10 шаров;
- 8 замесов на АПЗ и только 1+1 шар.
Не думаю, что его можно обозвать АПЗ.