Агент Эвандера — о «Спартаке»: «В футболе всё может случится»

Эвандро Феррейра, агент полузащитника «Мидтьюлланда» Эвандера, отреагировал на слухи о том, что 22-летний бразилец может перейти в «Спартак».

Я разговаривал с «Мидтьюлландом». Пока не могу сказать, может ли он перейти в «Спартак» или нет. В футболе все может случиться.