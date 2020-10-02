Стал известен календарь ЦСКА в Лиге Европы

Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь команды в групповом раунде Лиги Европы.
22 октября, 22:00 мск — «Вольфсберг» — «ЦСКА»
29 октября, 19:55 мск — ЦСКА — «Динамо» Загреб
5 ноября, 23:00 мск — «Фейеноорд» — ЦСКА
26 ноября, 20:55 мск — ЦСКА — «Фейеноорд»
3 декабря, 20:55 мск — ЦСКА — «Вольфсберг»
10 декабря, 23:00 мск — «Динамо» Загреб — ЦСКА
Но если выйдут каким-то образом, то это будет хорошим достижением!
Но если выйдут каким-то образом, то это будет хорошим достижением!
Чего я им и желаю!!!
Чего я им и желаю!!!