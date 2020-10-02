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Стал известен календарь ЦСКА в Лиге Европы

02 октября 2020, 22:45

Пресс-служба ЦСКА опубликовала календарь команды в групповом раунде Лиги Европы.

22 октября, 22:00 мск — «Вольфсберг» — «ЦСКА»

29 октября, 19:55 мск — ЦСКА — «Динамо» Загреб

5 ноября, 23:00 мск — «Фейеноорд» — ЦСКА

26 ноября, 20:55 мск — ЦСКА — «Фейеноорд»

3 декабря, 20:55 мск — ЦСКА — «Вольфсберг»

10 декабря, 23:00 мск — «Динамо» Загреб — ЦСКА

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
03 октября в 12:05
График "правильный",настраивающий на тяжёлую борьбу.Последний шанс Витюши реабилитировать свою подмоченную репутацию,при солидном вбросе денег,думаю,при согласии его по персоналиям.Больше отмаз не будет.
Bolshoy
Bolshoy
03 октября в 11:52
Веры, Надежды в команду и Любви к команде!
cska vperiod
cska vperiod
03 октября в 03:20
Удачи нам! Надо баллы заработать для спартака может удастся протолкнуть в еврокубки с седьмого места.
морозз
морозз
03 октября в 01:34
Не умеют наши клубы играть с крепкими европейскими середняками, откуда то появляются понты и слова...всех порвём! Финал закономерен, фиаско!
95-shishani-95
95-shishani-95
03 октября в 00:52
Вряд ли ЦСКА выйдет из группы!
Но если выйдут каким-то образом, то это будет хорошим достижением!
Армейская душа
Армейская душа ответ Игорь Ларин 1958 (раскрыть)
03 октября в 00:06
А спартак в какую группу попал? Никак найти не могу. Где финалист ЛЧ? Опять в рифме?
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 октября в 23:56, ред.
Да да!
Хуторянин 84
Хуторянин 84
02 октября в 23:55
Коням повезло... Пожалуй самая лёгкая группа в ЛЕ
Игорь Ларин 1958
Игорь Ларин 1958 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
02 октября в 23:55
И рад бы, да только из за некоторых ваших, не хочется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 октября в 23:29
Будем болеть за наших!
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 23:26
пусть каждый получит по заслугам)))
ermak6848
ermak6848
02 октября в 23:19
армецы по пргнозам от бабы Глаши могут порвать и пройти дальше...
Чего я им и желаю!!!
viv
viv ответ Anisovich (раскрыть)
02 октября в 23:12
Поживем увидим, чего раньше времени щеки надувать.
oFANATo
oFANATo
02 октября в 23:10, ред.
После спаренных матчей с Фейеноордом станет понятно о перспективах в группе.
Anisovich
Anisovich
02 октября в 22:56
В первой же игре проиграют как Лудогорцу.
Армейская душа
Армейская душа
02 октября в 22:49
Удачи клубу и команде!
Gahi
Gahi
02 октября в 22:48
Удачи и побед.
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