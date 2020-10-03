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Аршавин: «„Спартак“ и „Зенит“ заслуженно находятся на вершине таблицы»

03 октября 2020, 18:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

У «Зенита» идет продолжение прошлого сезона, надеюсь, что небольшой спад преодолен, эти две команды заслуженно находятся вверху турнирной таблицы. Для «Спартака» это шанс заявить о себе и о том, что команда поборется с «Зенитом» в этом сезоне.

Соболев не в старте? Ларссон и Понсе смотрятся нормально. «Зениту» важно противопоставить в атаке скорость, а Соболев хорош в другом, лучше цепляется за верховые мячи.

Кокорин? Думаю, что его травма не связана с массажистом Колесниковым, он его увел из «Зенита». Про него плохо пишут дилетанты, которые не знают рук этого специалиста.

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Все комментарии
alex074
alex074
03 октября в 20:29
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    03 октября в 20:16
    По игре так и есть
    alex074
    alex074
    03 октября в 19:59
    У Аршавина голос такой противный, даже его комменты читать противно...
    112910415
    112910415
    03 октября в 19:50
    правду глаголет ветеран
    КЭТиК
    КЭТиК
    03 октября в 19:32
    Пока силы равны.
    oFANATo
    oFANATo
    03 октября в 19:30, ред.
    Сегодня кто то из них может уже и не быть на вершине....и ЦСКА уже подтянулся на расстоянии одного очка.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    03 октября в 19:09
    Скоро будет результат...
    shlomo
    shlomo
    03 октября в 19:04
    Посмотрим, что будет в конце чемпа
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