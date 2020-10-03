Аршавин: «„Спартак“ и „Зенит“ заслуженно находятся на вершине таблицы»

Бывший игрок «Зенита» рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

У «Зенита» идет продолжение прошлого сезона, надеюсь, что небольшой спад преодолен, эти две команды заслуженно находятся вверху турнирной таблицы. Для «Спартака» это шанс заявить о себе и о том, что команда поборется с «Зенитом» в этом сезоне.

Соболев не в старте? Ларссон и Понсе смотрятся нормально. «Зениту» важно противопоставить в атаке скорость, а Соболев хорош в другом, лучше цепляется за верховые мячи.

Кокорин? Думаю, что его травма не связана с массажистом Колесниковым, он его увел из «Зенита». Про него плохо пишут дилетанты, которые не знают рук этого специалиста.