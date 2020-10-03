Рауш: «Все в „Динамо“ понимают, что ситуация в клубе непростая»

Полузащитник «Динамо» рассказал о настроении в команде после ухода Кирилла Новикова с поста главного тренера, а также поделился ожиданиями от домашнего матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 4 октября.

Все в команде прекрасно понимают, что ситуация непростая. В моей карьере смена тренера, конечно, происходила не раз, но каждый случай я через себя довольно тяжело пропускаю. Конечно, хочется работать с успешным тренером как можно дольше, но в современном футболе все может поменяться очень быстро. Наша задача как футболистов работать на тренировках и в играх минимум на 100% при любом тренере.

«Краснодар» — команда со своей философией, они играют в красивый атакующий футбол. Как я уже сказал выше, сейчас в нашей команде перемены, поэтому мотивация и концентрация будут запредельными. У нас был очень интересный тренировочный процесс на этой неделе, и если мы сможем перенести эти наработки в игру, оттолкнуться от своих возможностей, а не от стиля «Краснодара», навязать им свою волю, то вполне можем рассчитывать на успех.