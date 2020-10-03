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Рауш: «Все в „Динамо“ понимают, что ситуация в клубе непростая»

03 октября 2020, 16:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш рассказал о настроении в команде после ухода Кирилла Новикова с поста главного тренера, а также поделился ожиданиями от домашнего матча 10-го тура РПЛ с «Краснодаром», который состоится 4 октября.

Все в команде прекрасно понимают, что ситуация непростая. В моей карьере смена тренера, конечно, происходила не раз, но каждый случай я через себя довольно тяжело пропускаю. Конечно, хочется работать с успешным тренером как можно дольше, но в современном футболе все может поменяться очень быстро. Наша задача как футболистов работать на тренировках и в играх минимум на 100% при любом тренере.

«Краснодар» — команда со своей философией, они играют в красивый атакующий футбол. Как я уже сказал выше, сейчас в нашей команде перемены, поэтому мотивация и концентрация будут запредельными. У нас был очень интересный тренировочный процесс на этой неделе, и если мы сможем перенести эти наработки в игру, оттолкнуться от своих возможностей, а не от стиля «Краснодара», навязать им свою волю, то вполне можем рассчитывать на успех.

Ранее появилась информация, согласно которой «Динамо» может возглавить Курбан Бердыев.

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Храневец
Храневец
04 октября в 08:31
А кто виноват ,что ситуация непростая ? Сами же своей игрой ее создали ! Берии на вас нет .А то бы узнали красоты колымского края .
alex074
alex074
03 октября в 18:37
Все понимают и делать ничего не хотят...
beefs
beefs
03 октября в 17:47
все меняется очень быстро, Курбан придет наведет порядок...
ДСА
ДСА
03 октября в 17:10
Крайний найден, можно спать спокойно.
drug01
drug01
03 октября в 16:26
Желаем удачи и здоровья
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