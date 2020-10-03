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Семшов — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Хочу увидеть красивый футбол»

03 октября 2020, 17:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-хавбек «Зенита» Игорь Семшов рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

Хотелось бы, чтобы наши ожидания от матча оправдались, чтобы ребята своей игрой доставили удовольствие болельщикам. Результат спрогнозировать тяжело, но хотелось бы увидеть борьбу, страсть и красивый футбол. Неважно, сколько команды забьют, важно, как они будут действовать.

Азмун — более серьезная потеря для «Зенита», чем Кокорин для «Спартака». Саша только начал играть, набирать кондиции, тем более его есть, кем заменить. А Азмун — один из ключевых игроков «Зенита».

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berda2003
berda2003
03 октября в 18:53
самый умный комментарий...
sv_1969
sv_1969
03 октября в 18:36
Хотелось бы)
drug01
drug01
03 октября в 18:35
Пусть победит сильнейший
ermak6848
ermak6848
03 октября в 18:35
Будем смотреть, что нам болельщикам предложат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 18:31
Это как получится...
Caniggia
Caniggia
03 октября в 18:30
Игра должна быть огненной. Вангую 2-1 на СМ.
ДАША Д
ДАША Д
03 октября в 18:19
Много голов надо.
shlomo
shlomo
03 октября в 18:17
Все хотят увидеть "достойный" футбол!!!
VAN ARM
VAN ARM ответ офигенный (раскрыть)
03 октября в 18:13
но не сегодня))))
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 18:13
сложно ожидать от этой игры качества))) скорее море эмоций)))
Loko57
Loko57
03 октября в 18:10
Главное что б не вышло "по Боярскому"))
mihaluch
mihaluch
03 октября в 17:53
Будет напряжённый но красивым его навряд ли назовёшь.
beefs
beefs
03 октября в 17:49
да будет тебе красивый...
офигенный
офигенный
03 октября в 17:48
будет офигенный футбол
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