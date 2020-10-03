Семшов — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Хочу увидеть красивый футбол»

Экс-хавбек «Зенита» рассуждает о предстоящем матче «сине-бело-голубых» против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

Хотелось бы, чтобы наши ожидания от матча оправдались, чтобы ребята своей игрой доставили удовольствие болельщикам. Результат спрогнозировать тяжело, но хотелось бы увидеть борьбу, страсть и красивый футбол. Неважно, сколько команды забьют, важно, как они будут действовать.

Азмун — более серьезная потеря для «Зенита», чем Кокорин для «Спартака». Саша только начал играть, набирать кондиции, тем более его есть, кем заменить. А Азмун — один из ключевых игроков «Зенита».