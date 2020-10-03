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Евсеев: «У „Уфы“ не получилось вскрыть оборону „Ротора“, хотя подходы были»

03 октября 2020, 16:47
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с «Ротором» (0:0).

Вся команда качественно сыграла в обороне. Не только вратарь, но вся группа, в том числе атакующая. Но не получилось вскрыть оборону соперника, хотя подходы и удары были. Но это футбол, сегодня нам не удалось выполнить задачу.

У нас были хорошие взаимодействия, но соперник выстроил игру так, что у нас было преимущество на флангах, а там, откуда надо забивать мячи, не хватило качества реализации моментов. Это открывания, подключение игроков из глубины, хотя они двигались и желания было много.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 18:33
не ожидал что уфа в пердив пойдёт)))))
ДСА
ДСА
03 октября в 18:18
Ротор заслужил очко.
Faustello
Faustello
03 октября в 17:18
Все нормуль Валентиныч, футбол это не про голы!)))
КЭТиК
КЭТиК
03 октября в 17:12
Потеряли два очка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 октября в 17:00
Вскрывать оборону не сидеть в аФтобусе....
mihaluch
mihaluch
03 октября в 16:50
Мало тренировались вскрывать оборону.
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