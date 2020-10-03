Евсеев: «У „Уфы“ не получилось вскрыть оборону „Ротора“, хотя подходы были»

Главный тренер «Уфы» поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с «Ротором» (0:0).

Вся команда качественно сыграла в обороне. Не только вратарь, но вся группа, в том числе атакующая. Но не получилось вскрыть оборону соперника, хотя подходы и удары были. Но это футбол, сегодня нам не удалось выполнить задачу.

У нас были хорошие взаимодействия, но соперник выстроил игру так, что у нас было преимущество на флангах, а там, откуда надо забивать мячи, не хватило качества реализации моментов. Это открывания, подключение игроков из глубины, хотя они двигались и желания было много.