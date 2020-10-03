Мостовой: «Вряд ли многие ожидали увидеть „Спартак“ так высоко в таблице»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ .

Конечно, это будет максимально конкурентный матч. Вряд ли многие ожидали увидеть «Спартак» наверху в таблице и по количеству очков на первом месте с «Зенитом». Но они заслуженно лидируют. Игра даст много ответов, кто и на что будет претендовать. За ничью будут болеть все команды, которые не играют — те же «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА .

Азмун может пропустить матч? Думаю, «Зенит» вряд ли сыграет с одним нападающим, даже несмотря на это. Участие Малкома тоже под вопросом, но если он выйдет, то сможет сыграть второго нападающего, имеет для этого качества. Тот же Мостовой может сыграть, Ерохин. Выбор есть. Нужно дождаться состава и тогда говорить о том, как будет играть команда.