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Мостовой: «Вряд ли многие ожидали увидеть „Спартак“ так высоко в таблице»

03 октября 2020, 17:15
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой рассуждает о предстоящем матче москвичей против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ.

Конечно, это будет максимально конкурентный матч. Вряд ли многие ожидали увидеть «Спартак» наверху в таблице и по количеству очков на первом месте с «Зенитом». Но они заслуженно лидируют. Игра даст много ответов, кто и на что будет претендовать. За ничью будут болеть все команды, которые не играют — те же «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА.

Азмун может пропустить матч? Думаю, «Зенит» вряд ли сыграет с одним нападающим, даже несмотря на это. Участие Малкома тоже под вопросом, но если он выйдет, то сможет сыграть второго нападающего, имеет для этого качества. Тот же Мостовой может сыграть, Ерохин. Выбор есть. Нужно дождаться состава и тогда говорить о том, как будет играть команда.

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Все комментарии
протон1
протон1
03 октября в 20:48
очень бы хотел что бы спам победил.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
03 октября в 18:36
Ну, спартачи, как обычно, смотрят в таблицу и раздают награды в начале чемпионата
VAN ARM
VAN ARM
03 октября в 18:31
разные чудеса бывают в футболе)))
cska vperiod
cska vperiod
03 октября в 18:23
Это временное явление, такое бывает.
Anisovich
Anisovich
03 октября в 18:14
Это не надолго.
Valeron112
Valeron112
03 октября в 18:02
Раз в год и палка стреляет.
Заполярный
Заполярный
03 октября в 17:51
Не ожидали только Мостовой и Ловчев.
sv_1969
sv_1969
03 октября в 17:34
Главное Саня не играет!
112910415
112910415
03 октября в 17:32
Так неплохая же команда
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
03 октября в 17:32
Пусть они больше плачут о судьях-чемпионами их сделают. Нынче, успех у нытиков.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
03 октября в 17:30
Фердун поплакался на судьей) теперь они к Спартаку снисходительно относиться))))
drug01
drug01
03 октября в 17:27
Ещё не вечер... Рано делать выводы!
Faustello
Faustello
03 октября в 17:23
Спартак без судьи
Как Кокорий без статьи)))
David Young
David Young
03 октября в 17:16
Довольно неожиданно, но ничего космического в этом нет.
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