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Фонсека: «Мы говорили, что с „Удинезе“ будет трудная игра, так оно и вышло»

04 октября 2020, 08:50
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе0 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 3-го тура Серии А против «Удинезе» (1:0).

Мы говорили, что это будет трудная игра, так оно и вышло.

В первом тайме мы постоянно играли в штрафной «Удинезе», но соперник был опасен, когда прорывался в контратаку. Мы не были достаточно агрессивны, когда теряли мяч, но все равно создавали хорошие моменты.

После перерыва нам удалось забить гол, и команда осталась единой, чтобы принести домой результат, что было самым важным. «Рома» — очень атакующая команда, но стиль «Удинезе» на заключительных этапах заставил нас сесть глубже.

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Все комментарии
Bom Bom
Bom Bom
04 октября в 11:16
Они мертвые, да и состояние Ромы сейчас спорное. Спасибо Педро взял игру на себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 09:00
А кому сейчас легко?
beefs
beefs
04 октября в 08:51
легко сейчас не бывает...
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