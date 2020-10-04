Фонсека: «Мы говорили, что с „Удинезе“ будет трудная игра, так оно и вышло»

Главный тренер «Ромы» поделился впечатлениями от матча 3-го тура Серии А против «Удинезе» (1:0).

Мы говорили, что это будет трудная игра, так оно и вышло.

В первом тайме мы постоянно играли в штрафной «Удинезе», но соперник был опасен, когда прорывался в контратаку. Мы не были достаточно агрессивны, когда теряли мяч, но все равно создавали хорошие моменты.

После перерыва нам удалось забить гол, и команда осталась единой, чтобы принести домой результат, что было самым важным. «Рома» — очень атакующая команда, но стиль «Удинезе» на заключительных этапах заставил нас сесть глубже.