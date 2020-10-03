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Лукаку: «Конте вывел меня на совершенно другой уровень»

03 октября 2020, 13:15

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением об уровне своих выступлений за итальянский клуб и «Манчестер Юнайтед», в котором он играл до прихода в стан «нерадзурри».

Когда я играл в Англии, все говорили, что я ленивый. В Италии же меня называют самым трудолюбивым игроком. Если вы посмотрите на меня, играющего здесь и там, вы увидите, что есть улучшения.

Если вы посмотрите на меня сейчас, вы увидите другой результат, полноценного человека и полноценный потенциал. Вы увидите, что я мог бы делать в Англии.

Меня часто называли медлительным. Что я не могу идти в ногу с быстрым темпом игры МЮ. Было слишком много моментов, когда я думал, что все вокруг не правы.

Конте вывел меня на совершенно другой уровень.

Накануне Лукаку был признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне.

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рус фан
рус фан
11 октября в 06:59
"Бельгийский Шакил" хорошо играет в Интере, хотя титулов пока не выиграл хотя мог уже.
h8you
h8you
03 октября в 16:10
    ДСА
    ДСА
    03 октября в 13:48
    Значит Конте хороший тренер.
    Ляпсень
    Ляпсень
    03 октября в 13:28
    Пора выхолить на ещё более высокий уровень.
    Groove000
    Groove000
    03 октября в 13:26
    Ну значит все-таки был ленивым, раз вышел на новый уровень. Сам признал это
    shlomo
    shlomo
    03 октября в 13:18
    Да уж, от хорошего тренера очень много зависит...
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