Лукаку: «Конте вывел меня на совершенно другой уровень»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился мнением об уровне своих выступлений за итальянский клуб и «Манчестер Юнайтед», в котором он играл до прихода в стан «нерадзурри».
Когда я играл в Англии, все говорили, что я ленивый. В Италии же меня называют самым трудолюбивым игроком. Если вы посмотрите на меня, играющего здесь и там, вы увидите, что есть улучшения.
Если вы посмотрите на меня сейчас, вы увидите другой результат, полноценного человека и полноценный потенциал. Вы увидите, что я мог бы делать в Англии.
Меня часто называли медлительным. Что я не могу идти в ногу с быстрым темпом игры МЮ. Было слишком много моментов, когда я думал, что все вокруг не правы.
Конте вывел меня на совершенно другой уровень.
Накануне Лукаку был признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне.