Лукаку: «Конте вывел меня на совершенно другой уровень»

Нападающий «Интера» поделился мнением об уровне своих выступлений за итальянский клуб и «Манчестер Юнайтед», в котором он играл до прихода в стан «нерадзурри».

Когда я играл в Англии, все говорили, что я ленивый. В Италии же меня называют самым трудолюбивым игроком. Если вы посмотрите на меня, играющего здесь и там, вы увидите, что есть улучшения.

Если вы посмотрите на меня сейчас, вы увидите другой результат, полноценного человека и полноценный потенциал. Вы увидите, что я мог бы делать в Англии.

Меня часто называли медлительным. Что я не могу идти в ногу с быстрым темпом игры МЮ . Было слишком много моментов, когда я думал, что все вокруг не правы.

Конте вывел меня на совершенно другой уровень.