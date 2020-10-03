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Раньери — о трансфере Адриена: «Я хотел подписать его ещё в „Лестере“»

03 октября 2020, 11:52

Главный тренер «Сампдории» Клаудио Раньери признался, что хотел подписать Адриена Силву в «Лестер» во время своей работы в английском клубе.

Я уже хотел подписать Адриена, когда был в «Лестере», но в конце концов клуб купил его только через год после моего ухода.

Я хорошо его знаю, он полузащитник с хорошими навыками и характером, который может играть и в защите, когда это необходимо. Мне не хватало кого-то с его характеристиками в команде, и он отлично справляется в двух фазах, атакуя и защищаясь.

Напомним, что Силва близок к переходу в «Сампдорию» на правах свободного агента.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
03 октября в 12:04
Ну при таком раскладе, сам Бог велел переходить...
dimagas2
dimagas2
03 октября в 12:02
Раньери как будто пошел в своей петел карьеры на спад,но с учетом возраста наверно уже подъёма ждать не стоит.
Gahi
Gahi
03 октября в 11:58
Раньери знает что говорит.
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