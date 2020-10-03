Раньери — о трансфере Адриена: «Я хотел подписать его ещё в „Лестере“»

Главный тренер «Сампдории» признался, что хотел подписать в «Лестер» во время своей работы в английском клубе.

Я уже хотел подписать Адриена, когда был в «Лестере», но в конце концов клуб купил его только через год после моего ухода.

Я хорошо его знаю, он полузащитник с хорошими навыками и характером, который может играть и в защите, когда это необходимо. Мне не хватало кого-то с его характеристиками в команде, и он отлично справляется в двух фазах, атакуя и защищаясь.