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Куман: «Месси — лучший в мире. Я ещё более убедился в этом»

04 октября 2020, 08:32

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высоко отозвался о форварде каталонцев Лионеле Месси.

Доволен ли я Месси? Он всегда хорошо тренировался и играл. Нет никаких претензий к нему. Как капитан он очень помог команде на стадионе «Балаидос» [против «Сельты»].

Он лучший в мире. И теперь, когда я вижу его на тренировках, я еще более убедился в этом.

Также недавно Куман высказался об уходе из клуба нападающего Луиса Суареса.

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Все комментарии
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября в 21:16
Я же не видел как играет Куман.
Baggio R.
Baggio R. ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
04 октября в 19:21
Нет, конечно)
Baggio R.
Baggio R. ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября в 19:18
И что? Видел же, может сравнивать
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Baggio R. (раскрыть)
04 октября в 19:04
Рамос разве не 200 забил?
eleven LC
eleven LC ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
04 октября в 18:37
    eleven LC
    eleven LC ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
    04 октября в 18:31
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
      04 октября в 18:17
      А ты знаешь ещё хоть одного защитника, забившего более 200 голов за карьеру? Кстати, с Бергкампом Куман работал (вместе в сборной играли).
      eleven LC
      eleven LC ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
      04 октября в 17:34
      Ну вообщето 705 голов у Месси тебе как его почетателю стоило бы об этом знать
      Шатаут
      Шатаут ответ juvenale (раскрыть)
      04 октября в 14:24
      Молодец за флаг... Поддерживаю...
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      04 октября в 14:06
      Лучший в мире наш Дзюба, Куман ошибается((((((
      Керосинщик против Князя
      Керосинщик против Князя ответ BARCABOSS (комментарий удален) (раскрыть)
      04 октября в 13:44
      Как это Куман может быть лучше Лионеля Месси?
      eleven LC
      eleven LC
      04 октября в 13:00
      А где аргументы,или сказал про тренировки и всё?!
      У каждого тренера и игрока Барселоны в контракте есть пункт который обязывает называть Месси лучшим в мире,инопланетянином,лучшим в истории и тд и тп!
      Игорь Волков
      Игорь Волков
      04 октября в 13:00
      Очередной лизоблюд. Фу.
      Raamtvall
      Raamtvall
      04 октября в 12:35
      Когда гном его выпрет в конце слитого сезона, Куман так же его будет облизывать?
      juvenale
      juvenale
      04 октября в 12:12
      0-4 0-3 0-3 0-4 2-8 за последние 5 лет и это лучший в мире....постеснялся бы такое говорить
      Зидан 1972
      Зидан 1972
      04 октября в 11:49
      Дежурные комплименты, помог как капитан, а не как игрок!
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      04 октября в 11:37
      Мы то все думали, что этот суровый голландец возьмет и жесткой рукой наведет порядок в команде, а он вместо этого продолжил линию ублажения гнома.
      Top_gun_
      Top_gun_
      04 октября в 11:30
        JirkoFF
        JirkoFF
        04 октября в 10:52
        Куман: - Я ещё более убедился в том, что Месси лучший в....... в "своём" мире....)
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик ответ Q-J-G (раскрыть)
        04 октября в 10:50
        Куман видит, что игрок лучше всех тех, кого он тренировал ранее, вот и дает свою оценку.Это логично
        Agamaga
        Agamaga ответ Каталонская печаль (комментарий удален) (раскрыть)
        04 октября в 10:44
        И "аргентинскую муку" он переправлял через МИД России в Буэнос- Айросе
        Azu-Killah37
        Azu-Killah37 ответ Тага Дага (раскрыть)
        04 октября в 10:23, ред.
          An Jo
          An Jo
          04 октября в 10:20
          Ну а что он ещё скажет? Кончено, надо лизать, а то уволят.
          Тага Дага
          Тага Дага ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
          04 октября в 10:12
          Иначе как?Что он худший в мире....Месси держит уровень уже 14 лет...если рядом никакой Гризман...а плюс бегунок Дембеле...ни Пеле не Марадона...ни Кройф ничего не сделает.
          Agamaga
          Agamaga
          04 октября в 10:11
          Однозначно вошёл в тройку лучших в истории.
          На сегодняшний день кто как считает не имеет значения.
          Q-J-G
          Q-J-G
          04 октября в 10:11
          Ничего нового... Каждый новый тренер, каждый новый игрок начинают свою футбольную карьеру в Барселоне с комплиментов - Месси. Это выглядит, как необходимый ритуал нового члена команды Барселона. Главное, что должно быть сказано в ступительной речи о Месси, что он - лучший...

          Казалось, что Р.Куман будет - исключение, что он как очередной новый тренер обойдётся без комплиментов капитану Барселоны, в которых ключевым словом будет-лучший, но очевидно и Р.Куман начинает понимать, что и он в этом деликатном вопросе не может быть исключением...

          И вопрос не в том, лучший Месси или нет, вопрос в том, что это порядком надоело, "приелось". Но судя по тому, что комплименты в адрес Месси продолжаются и продолжаются с приходом в команду нового члена команды, Месси это не надоело, Лионелю это нравится. Иначе, стоило бы ему намекнуть о том, что не надо этого делать, и всё бы прекратилось в один миг...
          Леха Малышев
          Леха Малышев
          04 октября в 10:07
          С - стабильность😀 ничего не меняется в Барселоне... все прогибаются по Месси.
          А если по делу, то Месси бесспорно хорош, но точно не лучший на данный момент, даже в Барселоне
          berda2003
          berda2003
          04 октября в 10:06
          точно, что-то задумал, исполняя дифирамбы, наверняка гадость...
          Gelious
          Gelious
          04 октября в 09:50
          А ты в плей офф лч попозже посмотри лучше, как он в полночь в тыкву превратится вновь
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          04 октября в 09:31
          Попробуй он сказать иначе!
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