Куман: «Месси — лучший в мире. Я ещё более убедился в этом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высоко отозвался о форварде каталонцев Лионеле Месси.
Доволен ли я Месси? Он всегда хорошо тренировался и играл. Нет никаких претензий к нему. Как капитан он очень помог команде на стадионе «Балаидос» [против «Сельты»].
Он лучший в мире. И теперь, когда я вижу его на тренировках, я еще более убедился в этом.
Также недавно Куман высказался об уходе из клуба нападающего Луиса Суареса.
Казалось, что Р.Куман будет - исключение, что он как очередной новый тренер обойдётся без комплиментов капитану Барселоны, в которых ключевым словом будет-лучший, но очевидно и Р.Куман начинает понимать, что и он в этом деликатном вопросе не может быть исключением...
И вопрос не в том, лучший Месси или нет, вопрос в том, что это порядком надоело, "приелось". Но судя по тому, что комплименты в адрес Месси продолжаются и продолжаются с приходом в команду нового члена команды, Месси это не надоело, Лионелю это нравится. Иначе, стоило бы ему намекнуть о том, что не надо этого делать, и всё бы прекратилось в один миг...
Казалось, что Р.Куман будет - исключение, что он как очередной новый тренер обойдётся без комплиментов капитану Барселоны, в которых ключевым словом будет-лучший, но очевидно и Р.Куман начинает понимать, что и он в этом деликатном вопросе не может быть исключением...
И вопрос не в том, лучший Месси или нет, вопрос в том, что это порядком надоело, "приелось". Но судя по тому, что комплименты в адрес Месси продолжаются и продолжаются с приходом в команду нового члена команды, Месси это не надоело, Лионелю это нравится. Иначе, стоило бы ему намекнуть о том, что не надо этого делать, и всё бы прекратилось в один миг...