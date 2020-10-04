Куман: «Месси — лучший в мире. Я ещё более убедился в этом»

Главный тренер «Барселоны» высоко отозвался о форварде каталонцев .

Доволен ли я Месси? Он всегда хорошо тренировался и играл. Нет никаких претензий к нему. Как капитан он очень помог команде на стадионе «Балаидос» [против «Сельты»].

Он лучший в мире. И теперь, когда я вижу его на тренировках, я еще более убедился в этом.