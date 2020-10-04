ГлавнаяНовости

Геркус: «Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и опорника»

04 октября 2020, 10:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Артем Дзюба сыграл слабее себя обычного, и это настолько меня удивило (ведь обычно игры против «Спартака» для Дзюбы особенные), что я написал, что без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать (как обычно бывает) другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоем они создают 2/3 моментов «Зенита» и забивают больше половины голов. Поодиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.

По персоналиям хочется отметить Малкома, который так и не стал решающим игроком «Зенита». Семак пытается встроить его уже год, но ничего не получается. Этот безусловно одаренный и техничный игрок играет в неплохой футбол, но не отдает и не забивает. И еще, как оказалось, он медленный. Ему гарантировано место на поле, на него играет вся команда, но он совсем не добавляет в атаке. Это большая проблема накануне игр Лиги чемпионов. Ерохин — молодец, но устал к середине второго тайма. Барриос очень хорошо сыграл, кроме эпизода с пропущенным голом он был безупречен. Остальные сыграли в свою силу. Прибывающий на следующей неделе Вендел должен усилить центр поля, дать возможность ротировать состав.

Про «Спартак» могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.

Повторю то, что говорил уже многократно: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке — он должен работать сейчас на своего тренера. Все: и клуб и игроки и болельщики.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
04 октября в 14:31
терпеть больше нельзя, покупать правого срочно !
Footbolista
Footbolista
04 октября в 11:57
Про Малкома верно подметил...похоже 40 лямов € за медленного Малкома быстро вылетают в трубу...
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
04 октября в 11:18
    ABir
    ABir
    04 октября в 11:11
    Даже с таким недокомплектом Спартак достойно противостоял переукомплектованному Зениту. А вот в еврокубках у российского "суперклуба" похоже будут более серьёзные проблемы
    Faustello
    Faustello
    04 октября в 10:45
    У Тедески инурез, он постоянно терпит, жмется и припрыгивает))) гы гы гы
    Литейный 4
    Литейный 4
    04 октября в 10:37
      shlomo
      shlomo
      04 октября в 10:36
      Все равно долго терпеть не сможет и не сумеет..
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100