Геркус: «Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и опорника»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Артем Дзюба сыграл слабее себя обычного, и это настолько меня удивило (ведь обычно игры против «Спартака» для Дзюбы особенные), что я написал, что без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать (как обычно бывает) другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоем они создают 2/3 моментов «Зенита» и забивают больше половины голов. Поодиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.

По персоналиям хочется отметить Малкома, который так и не стал решающим игроком «Зенита». Семак пытается встроить его уже год, но ничего не получается. Этот безусловно одаренный и техничный игрок играет в неплохой футбол, но не отдает и не забивает. И еще, как оказалось, он медленный. Ему гарантировано место на поле, на него играет вся команда, но он совсем не добавляет в атаке. Это большая проблема накануне игр Лиги чемпионов. Ерохин — молодец, но устал к середине второго тайма. Барриос очень хорошо сыграл, кроме эпизода с пропущенным голом он был безупречен. Остальные сыграли в свою силу. Прибывающий на следующей неделе Вендел должен усилить центр поля, дать возможность ротировать состав.

Про «Спартак» могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.

Повторю то, что говорил уже многократно: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке — он должен работать сейчас на своего тренера. Все: и клуб и игроки и болельщики.