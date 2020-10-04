ГлавнаяНовости

Айртон: «Должны были брать три очка»

04 октября 2020, 00:38
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы хоть и ждали тяжёлой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас «Спартак» и «Зенит» находятся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещё куча игр.

Кто сейчас сильнее — «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть её выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идём. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас, это чувствуется.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 октября в 11:57, ред.
Разочарован он...)))
Сам наверное всю ночь самбу-румбу танцевал ,что дома не проиграли....
Последние 4 игры между клубами :
Зенит - 10 очков...
Спартак - 1 очко...

...интересно что он скажет 16-го декабря...после игры в Питере...
...если в Москве благодаря Максименко счёт ещё в первом тайме не стал двузначным...
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:35
В первом тайме зенит должен был брать три очка, во втором тайме спартак должен был брать три очка, а по факту каждый получил по очку. На радость ПФК ЦСКА😄
cska1948
cska1948
04 октября в 10:35
Видимо Айртон не в курсе, что вратарь СпаМа получил приз лучшего игрока матча. Иначе он бы благодарил Максименко за то, что СпаМ очко сумел получить в этой игре.
Сп62
Сп62
04 октября в 10:33
Во время матча говорить о трёх очках говорить было нечего, а вот после матча можно.
n272nm
n272nm
04 октября в 10:14
"Должны были брать три очка."(С) Бугага! Вы чудом отскочили, поросятки. Если говорить про игру, то Зенит размазал вас в первом тайме и в первые 45 минут игры должен был решить исход встречи. Вам повезло, что Максименко поймал кураж. Радуйтесь, что смогли на 85 минуть отыграться! Три очка они упустили, ага :)))))
Dzolo
Dzolo
04 октября в 10:01
Я не знаю где вы там смотрели ,как по мне Зенит чуть ли не у штрафной площади встречал атаки Спартак ,красно-белые еле выползали в атаку ,не большие взрывы атак и то когда Зенит хотел передохнуть .Отыгрались при грубейшей ошибки тренера Семака, выпуская второго нападающего ведя в счете и убирая игрока со средней линии ,вот и от туда и забили.
spartak kursk
spartak kursk
04 октября в 09:50
Макси дал возможность вести позитивные комментарии..Могло быть совсем иначе.В первом тайме середину просто отдали..
PITER_1
PITER_1
04 октября в 09:05
да точно должны были,да же шесть очков брать или девять, но только максименко почему-то лучшим признан
порт
порт
04 октября в 08:54
С химками возьмёте.
andre_can
andre_can
04 октября в 08:37
    kastites
    kastites
    04 октября в 08:37
    С головой у него проблемы
    Супервайзер
    Супервайзер
    04 октября в 08:31
    Спартак играл, я бы сказал, красивее и доминировал на больших временных отрезках, но не хватало обостряющих моментов. Зенит чаще бил по воротам и, когда перехватывал инициативу, настойчивее продвигался к штрафной Спартака.
    У Зенита лучшим был Малколм, Маслову с ним было тяжеловато. Так виделась игра с трибун.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    04 октября в 08:12
    Переоценка своих возможностей
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 октября в 07:55
    Едва ноги унесли. Если бы не кипер..
    alex074
    alex074
    04 октября в 07:33
    Закономерный результат, игра была сложная для обоих клубов.
    mihaluch
    mihaluch
    04 октября в 07:33
    Ничья во благо для Спартака.
    КЭТиК
    КЭТиК
    04 октября в 07:28
    Зенит тоже считает, что должны были побеждать.
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 октября в 07:27
    Ничья в целом справедливый результат.
    ДСА
    ДСА
    04 октября в 07:26
    Спартак немного не дожал.
    Faustello
    Faustello ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    04 октября в 07:09
    Не ну мож он опять дубль хотел сделать, чуть чуть не добежал))
    Faustello
    Faustello
    04 октября в 07:07
    Кто о чем, а засосник опять об очках грезит))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 октября в 07:06
    А чо не 6?!
    Foxes
    Foxes
    04 октября в 06:50
    Надо было брать.
    shlomo
    shlomo
    04 октября в 06:46
    Хороший матч и каждый мог взять три очка
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 06:17
    да ты шутник))) на 3 вы не наиграли)))
    Zenit_84
    Zenit_84
    04 октября в 06:09
    И где же эти три очка?
    112910415
    112910415
    04 октября в 06:02
    ладно, ещё не вечер
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 октября в 05:58
    Должны были не считается, счёт на табло.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    04 октября в 05:53
    Желания не сошлись с возможностями
    Байкал-38
    Байкал-38
    04 октября в 05:34
    Зенит возил Спартак всю игру и если бы не Максименко, то возможно был бы даже разгром.
    Он бы хоть статистику матча по ударам посмотрел бы, опять видать чем то опоили.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100