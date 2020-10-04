Айртон: «Должны были брать три очка»

Защитник «Спартака» Айртон поделился впечатлениями после матча 10-го тура РПЛ против «Зенита».

Мы хоть и ждали тяжёлой игры, но разочарованы результатом. Должны были брать три очка. Сегодня было важно успевать как в защите, так и в атаке. Считаю, что нам это удавалось. Мы действительно бились. Сейчас «Спартак» и «Зенит» находятся в хорошем состоянии. Нужно не сбавлять, чтобы оставаться на первом месте. Впереди ещё куча игр.

Кто сейчас сильнее — «Спартак» или «Зенит»? Для меня, конечно, «Спартак». Я всегда назову нашу команду. Всегда хочу видеть её выше, но мы сейчас на самом деле сильны и неплохо идём. Увы, дома не получилось победить. Отдельная благодарность фанатам, которые пришли нас поддержать. Да и на выездных матчах трибуны болеют за нас, это чувствуется.