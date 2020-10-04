Марадишвили: «Рад и горд, что забил за главную команду»

Полузащитник ЦСКА прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ .

Я очень рад, но без помощи своих сокомандников, думаю, этого гола бы не случилось. Рад и горд, что забил за главную команду, буду дальше продолжать в том же духе.

Тренирую ли я дальние удары? Нет, просто изредка остаемся после тренировок, чтобы поднаточить удар. В этот раз было близко к штрафной, нужно было бить и забивать. Просто рабочий гол. Влашич прошел несколько игроков, скатил под удар — и я в дальний угол просто забил.