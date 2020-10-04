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Марадишвили: «Рад и горд, что забил за главную команду»

04 октября 2020, 09:05
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал победу над «Уралом» (2:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Я очень рад, но без помощи своих сокомандников, думаю, этого гола бы не случилось. Рад и горд, что забил за главную команду, буду дальше продолжать в том же духе.

Тренирую ли я дальние удары? Нет, просто изредка остаемся после тренировок, чтобы поднаточить удар. В этот раз было близко к штрафной, нужно было бить и забивать. Просто рабочий гол. Влашич прошел несколько игроков, скатил под удар — и я в дальний угол просто забил.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
04 октября в 11:20
Молодец Константин прибавляет не по дням а по часам.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 10:34
Мара и Баха скоро станут топ!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
04 октября в 10:20
Матч не смотрел, да и вообще один раз видел Марадишвили в деле, мне он тогда напомнил Головина в начале карьеры. Если будет добросовестно работать уедет в Европу лямов за 35.
cska vperiod
cska vperiod
04 октября в 10:13
Надо наращивать работу над собой, чтобы забивать больше.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 октября в 10:09
Вообще вся комбинация хороша была , ну и завершающий удар просто отличным получился. Ждем новых голов.
mensk
mensk
04 октября в 09:23
Очередной болтун. Успехов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
04 октября в 09:18
... Да ты же Марадонашвили.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 09:10
молодец продолжай радовать))
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