Павлюченко — о промахе Понсе: «Мне бы морду набили, если бы я так не забил»

Бывший форвард «Спартака» высказался о промахе нападающего красно-белых в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Аргентинец не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Я играл в другое время. Если бы я в таком моменте не забил, и игра закончилась бы 0:1, мне бы старшие ребята морду набили бы. Такое было раньше.

Что касается гола, то если бы Понсе и в этой ситуации не забил, наверное, с него спросил бы и тренер, и даже команда. Думаю, Понсе мог бы извиниться перед командой.

Но он забил, пробил в тот угол, куда надо. Если бы он пробил в другой угол, гола бы не было. Но пробил куда надо – это мастерство футболиста.