ГлавнаяНовости

Павлюченко — о промахе Понсе: «Мне бы морду набили, если бы я так не забил»

04 октября 2020, 08:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о промахе нападающего красно-белых Эсекеля Понсе в матче 10-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Аргентинец не попал в пустые ворота с нескольких метров.

Я играл в другое время. Если бы я в таком моменте не забил, и игра закончилась бы 0:1, мне бы старшие ребята морду набили бы. Такое было раньше.

Что касается гола, то если бы Понсе и в этой ситуации не забил, наверное, с него спросил бы и тренер, и даже команда. Думаю, Понсе мог бы извиниться перед командой.

Но он забил, пробил в тот угол, куда надо. Если бы он пробил в другой угол, гола бы не было. Но пробил куда надо – это мастерство футболиста.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:29, ред.
Если бы в конечном результате не заколотил голешник бомжам могли бы и набить....с перепугу что набьют всё-таки забил.
25процентный клоун
25процентный клоун
04 октября в 10:27
Согласен, Понсе сейчас номер один нап у нас и вчера был сильнейшим на поле
nubom
nubom
04 октября в 10:21
Стареешь Роман. Склероз. Забыл гол в свои ворота по весне 2006 с Локомотивом? Желаю здоровья. Не брюзжи ....
kyxy
kyxy
04 октября в 09:48
То то Рома спящий гигант кажется все время морду били)
Zenit_84
Zenit_84
04 октября в 09:45
Таких промахов что ли не было?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 09:27
Ну насчёт морду набили,это он образно сказал,за такое не бьют. Могут потом целый месяц зло подкалывать и всячески издеваться,подоброму, но это иногда ещё хуже. Иногда кажется,что лучшеб морду набили!
112910415
112910415
04 октября в 09:27
бушуют эмоции в футболе и около ...
Супервайзер
Супервайзер
04 октября в 09:14
Хорошо, что я сидел на 25-м ряду, сзади стекло. После промаха Понсе я так, подпрыгнул назад от досады, что мог завалиться))). Ну, на самом деле такое случается даже с супер-пупер звездами иногда. Хорошо. что исправился.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 09:12
значит часто тебя мутузили)))
Alexander Chernetsov
Alexander Chernetsov
04 октября в 09:06
А ты не промахивался? И из более выгодных позиций промахивался. Ты бы лучше по Урунову прошёлся. С его бестолковой тяге к мячу люлей ему надо бы отгрузить.
shlomo
shlomo
04 октября в 09:03
У каждого бывают такие ляпы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 октября в 08:54
Не думаю, что десяток лет назад так уж сурово все было. Да, почти в каждой команде был строгий и злой " дядька", который мог устроить головомойку любому провинившемуся. Но чтобы набить морду лица - сомневаюсь.
Но промах Понсе был шедевральный ;)
Повезло ему, что удалось исправиться...
Анпилкин
Анпилкин
04 октября в 08:48
Да неприятный момент
ДАША Д
ДАША Д
04 октября в 08:43
Зато потом реабилитировался.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100