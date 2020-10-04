ГлавнаяНовости

Ерохин: «Нужно было дожимать „Спартак“»

04 октября 2020, 00:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ.

Можно ли сказать, что «Зенит» упустил победу? Исходя из того, как складывалась игра — конечно. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Хотели сыграть на удержание победного преимущества? Нет, такой задачи не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полумоменты, неплохие выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому и пропустили.

Все новости
Черчесов о Дзюбе: «Лидер и капитан в важные моменты должен быть на поле»
Сегодня, 01:40 Комментарии4
Червиченко: «Мозес? Когда игрока отправляют в Турцию, на нём ставят крест»
Сегодня, 01:15 Комментарии3
Геркус: «Тедеско не спешит продлевать контракт со „Спартаком“»
Сегодня, 00:12 Комментарии12
Агент Варга: «У Аршавина получится быть хорошим тренером»
Сегодня, 00:03 Комментарии6
Заболотный: «Хочется показать, что „Сочи“ ничем не хуже „Зенита“»
Вчера, 21:32 Комментарии32
Московское дерби, «Спартак» и «Зенит» против своих друзей. 11-й тур РПЛ напичкан интригами
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
04 октября в 11:37, ред.
Ерохин, после отскока кулаками не машут....
Радуйся хотя бы одному очку.
Если в ЛЧ так же будете за 15 минут до конца игры еле ноги передвигать не увидите и одного очка.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 09:22, ред.
могли и вас дожать ))) рановато силы кончались)))дзюба точно очку рад))))
ZaZizu
ZaZizu
04 октября в 08:54
Размышлять подобным образом можно,исходя из своих возможностей, но зенит не того уровня команда,чтобы при счёте 1:0 взять мяч под контроль и доиграть спокойно....Понсе вас простил,дожимальщики!
kastites
kastites
04 октября в 08:38
    halfbeek
    halfbeek
    04 октября в 08:21
    Только после игры в голову Ерохина пришла гениальная мысль, что он не туда побежал после того как их прижали. Бежать нужно было к воротам соперника и дожимать.
    halfbeek
    halfbeek
    04 октября в 08:11
    Хотеть не вредно, а смочь силенок не хватило. "Низко сели". Правильнее будет "прижали" потому и сели.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    04 октября в 07:46
    Чего ж не дожали-то?
    Ведь были же полумоменты...))))
    Faustello
    Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
    04 октября в 07:13
    В раздевалке друг друга дожмут)))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 октября в 06:55
    Поздняк метацца...
    ДАША Д
    ДАША Д
    04 октября в 06:24
    Физики в конце не хватило.
    Анпилкин
    Анпилкин
    04 октября в 06:04
    Одно очко тоже результат
    112910415
    112910415
    04 октября в 05:55
    не беда, в ЛЧ всех дожмёте !
    Mangur
    Mangur
    04 октября в 04:59
    Судья оказался честен. Спартак играл лудше.Зенит еле ноги унёс.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 октября в 04:57
    Обе команды считают , что потеряли два очка и никто не признается , что нашел очко - забавно.
    mihaluch
    mihaluch
    04 октября в 04:30
    Надо было не упускать свои моменты.
    cska vperiod
    cska vperiod
    04 октября в 03:44
      Footbolista
      Footbolista
      04 октября в 00:58
      Спартак сломал зениту дожималку во 2-тайме...
      blitz
      blitz
      04 октября в 00:46
      Не забиваешь ты забьют тебе
      Wolf77785
      Wolf77785
      04 октября в 00:20
      ладно, в этом году фарм что-то отскочил в конце!
      d_fincher
      d_fincher
      04 октября в 00:16
      Нужно было доказывать на поле. Но на поле выяснилось, что три очка вы не заслужили. Довольствуйтесь одним. А вот Спартак к следующей игре будет еще сильнее, чем сейчас. Прошлый матч проиграли. Этот - ничья. Дальше мы будем сильнее.
      Бамбихрюк
      Бамбихрюк
      04 октября в 00:11
      Многие футболисты как роботы, выучили 1 раз что говорить на интервью и рассказывают все одно и тоже)
      STVA 1
      STVA 1
      04 октября в 00:03
      К чему эта болтология))
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100