Ерохин: «Нужно было дожимать „Спартак“»

Полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями после матча против «Спартака» в рамках 10-го тура РПЛ .

Можно ли сказать, что «Зенит» упустил победу? Исходя из того, как складывалась игра — конечно. Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать. Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол. Важно из этой ничьи сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Хотели сыграть на удержание победного преимущества? Нет, такой задачи не было. Думаю, хотели укрепить преимущество. Некоторые полумоменты, неплохие выходы из обороны были, но не воспользовались своими шансами. Поэтому и пропустили.