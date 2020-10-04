Чуперка: «С „Арсеналом“ получилась тяжелая игра, но другой мы и не ждали»

Полузащитник «Тамбова» поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1). Хавбек отметился забитым голом в этой встрече.

Получилась тяжелая игра, но другой мы и не ждали. Сопернику тоже были нужны очки, можно сказать, встречались прямые конкуренты. У нас были хорошие моменты и в первом, и во втором таймах, но, к сожалению, пропустили первыми. Отыгрываться всегда непросто и не очень приятно. Однако мы упорно гнули свою линию, работали и терпели. Провели в атаках почти весь второй тайм и закономерно отыгрались.

Проиграть третью игру подряд мы никак не могли, потому что и против «Локомотива», и против «Спартака» в предыдущих турах смотрелись очень неплохо, но очков там не набрали.