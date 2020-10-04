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Алмейда — о Лаутаро и «Барсе»: «Не нужно покидать такой клуб, как „Интер“»

04 октября 2020, 12:48

Бывший полузащитник «Интера» и «Лацио» Матиас Алмейда заявил, что нападающему «нерадзурри» Лаутаро Мартинесу не стоит переходить в «Барселону».

Лаутаро — один из самых качественных нападающих, которых мы имеем в Аргентине. У него есть все, что нужно от нападающего: физическая сила, темп, он может забить в любой момент. Он станет постоянным стартовым игроком сборной Аргентины.

Я знаю, что «Барселона» хочет его, но он уже на очень высоком уровне, он попал в историю. Вы не можете уйти из такого клуба, как «Интер». В свое время я сделал это, но в то время я был сумасшедшим парнем.

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Жека10
Жека10
04 октября в 14:01
    3ton
    3ton
    04 октября в 13:03
    Не надо он Барселоне
    Расспиарен , как Гризманн
    Если он настолько хорош , так чего он сидит на лавке и вообще так мало забивает ?
    Держать игрока которого оценивают свыше 100млн - глупо
    Если и покупать игрока в атаку и на перспективу , то можно за небольшие деньги купить у Зальцбурга Дака .
    Не заиграет , возраст позволяет его спокойно продать и искать другого Напа .
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    04 октября в 12:52
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