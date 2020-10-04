Алмейда — о Лаутаро и «Барсе»: «Не нужно покидать такой клуб, как „Интер“»

Бывший полузащитник «Интера» и «Лацио» Матиас Алмейда заявил, что нападающему «нерадзурри» Лаутаро Мартинесу не стоит переходить в «Барселону».
Лаутаро — один из самых качественных нападающих, которых мы имеем в Аргентине. У него есть все, что нужно от нападающего: физическая сила, темп, он может забить в любой момент. Он станет постоянным стартовым игроком сборной Аргентины.
Я знаю, что «Барселона» хочет его, но он уже на очень высоком уровне, он попал в историю. Вы не можете уйти из такого клуба, как «Интер». В свое время я сделал это, но в то время я был сумасшедшим парнем.
Расспиарен , как Гризманн
Если он настолько хорош , так чего он сидит на лавке и вообще так мало забивает ?
Держать игрока которого оценивают свыше 100млн - глупо
Если и покупать игрока в атаку и на перспективу , то можно за небольшие деньги купить у Зальцбурга Дака .
Не заиграет , возраст позволяет его спокойно продать и искать другого Напа .
Расспиарен , как Гризманн
Если он настолько хорош , так чего он сидит на лавке и вообще так мало забивает ?
Держать игрока которого оценивают свыше 100млн - глупо
Если и покупать игрока в атаку и на перспективу , то можно за небольшие деньги купить у Зальцбурга Дака .
Не заиграет , возраст позволяет его спокойно продать и искать другого Напа .