Пирло: «Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит домой»

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о профессиональных качествах нападающего .

Роналду очень много работает. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой. Это приносит энтузиазм в команду, это можно заметить и на поле. Роналду прекрасно начал сезон, и я надеюсь, что он будет демонстрировать такую же игру до самого конца.

Я бы очень хотел, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Роналду действительно важен для нас. В матче с «Ромой» мы выглядели так себе, и он очень помогал «Ювентусу» до самого конца матча. Он является примером для всех.