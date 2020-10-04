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Пирло: «Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит домой»

04 октября 2020, 09:22

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал о профессиональных качествах нападающего Криштиану Роналду.

Роналду очень много работает. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой. Это приносит энтузиазм в команду, это можно заметить и на поле. Роналду прекрасно начал сезон, и я надеюсь, что он будет демонстрировать такую же игру до самого конца.

Я бы очень хотел, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Роналду действительно важен для нас. В матче с «Ромой» мы выглядели так себе, и он очень помогал «Ювентусу» до самого конца матча. Он является примером для всех.

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Все комментарии
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Жека10 (раскрыть)
04 октября в 12:53
    Леха Малышев
    Леха Малышев
    04 октября в 12:47
    Сегодня день комплиментов что ли на соккере? Что Барса, что Ювентус😀
    Может во мне зависть говорит, потому что в Реале и хвалить то особо некого 😔
    Ironigor
    Ironigor
    04 октября в 11:29
    Это точно не плачущий Месси !!!
    Тага Дага
    Тага Дага
    04 октября в 11:00
    Приходит раньше, уходит позже....ну сколько истерики...и сколько лака и геля тратить сказать не могу. ...
    Ruslan3132
    Ruslan3132
    04 октября в 10:45
    В Этом плане я даже не знаю, кто может конкурировать с Роном
    Жека10
    Жека10
    04 октября в 10:38, ред.
    Роналдо скорее всего жалеет, что перешёл из Мадрида в Турин.Ведь так бы он мог пополнить свою коллекцию кубков ЛЧ,а в Турине это сделать уже нереально
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    04 октября в 10:09
    Это давно известная история. И так говорит каждый человек, кто с ним работал. А иначе как быть лучшим, когда тебе 35 лет?
    Alex12357
    Alex12357
    04 октября в 09:37, ред.
    Это ни о чём не говорит ,это как в пословице-Сколько зайцу морковки на барабан не положи-всё равно ударником не станет!Или это как у пенсионеров-чиновников приходят с утра и уходят поздно вечером,иначе нельзя -молодёжь место займёт!!!
    mihaluch
    mihaluch
    04 октября в 09:34
    Роналду есть Роналду и этого не отнимешь.
    shlomo
    shlomo
    04 октября в 09:32
    Андреа знает, что говорит и по пусту не будет делать реверансы...среди прочих талантов Криштиану Роналду нельзя не отметить его умение сыграть на пределе возможностей и обеспечить необходимый результат своей команде...нередко футбольные матчи были выиграны благодаря умениям Криштиану...и в свои 35 он даст фору любому молодому....пожелаю ему удачи и почаще радовать нас своей игрой и забитыми мячами...
    beefs
    beefs
    04 октября в 09:27
    поэтому он первый...
    VAN ARM
    VAN ARM
    04 октября в 09:23
    он такой))) ему нужно))
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