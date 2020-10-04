Рахимов: «Команда Мусаева сейчас на хорошем эмоциональном фоне»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Нельзя говорить об этой игре в отрыве от «Краснодара». Команда Мурада Мусаева попала в группу Лиги чемпионов. Они сейчас на хорошем эмоциональном фоне. Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к игре «Динамо». Но до смены тренера они выглядели не очень. Обычно же бывает, что новый тренер (Кульчий) привносит новые эмоции. Они сейчас на первом месте. Тем более — игра против «Краснодара». Это дополнительная мотивация.