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Рахимов: «Команда Мусаева сейчас на хорошем эмоциональном фоне»

04 октября 2020, 13:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодаром».

Нельзя говорить об этой игре в отрыве от «Краснодара». Команда Мурада Мусаева попала в группу Лиги чемпионов. Они сейчас на хорошем эмоциональном фоне. Мы не знаем, в каком состоянии подойдет к игре «Динамо». Но до смены тренера они выглядели не очень. Обычно же бывает, что новый тренер (Кульчий) привносит новые эмоции. Они сейчас на первом месте. Тем более — игра против «Краснодара». Это дополнительная мотивация.

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sv_1969
sv_1969
04 октября в 13:49
Думаю Быкам по силам победить низвергателей Локомотиви))
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