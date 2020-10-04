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Егорычев: «Футболисты ЦСКА прибавили после удаления»

04 октября 2020, 10:44
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.

Все было хорошо до удаления. Неплохо оборонялись, неплохо выбегали в атаку, только не было конкретики в конце. Может быть, момент психологии. Футболисты ЦСКА прибавили после удаления и просто забили два гола за 3-5 минут. Это предопределило исход игры. Мы даже в большинстве тяжело создавали моменты, только подачи с фланга, и то не всегда дело доходило до подачи при смене направлений. Не все получилось. Далеко не все.

Бикфалви наш лидер. Конечно, без него трудно. Он суперкреативный игрок.

У нас сейчас такая нехорошая серия, проиграли две игры. Я думаю, что пауза на матчи сборных должна пойти нам на пользу. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками. В этом цикле мы исправим ошибки и дальше начнем, надеюсь, новую серию.

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Все комментарии
serh62
serh62
04 октября в 15:33
помнится в игре со спартаком, когда уже проигрывали 0-1. удалили Шембераса... разозлилисть так, что забили 3 штуки и выиграли.
Goger90
Goger90
04 октября в 15:03
Вспоминается 2004 год, когда после удаления Шембераса Семак двушку положил ПСЖ на Парк-де-пренс (и ещё один забил до удаления).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Евгений Сербин (раскрыть)
04 октября в 12:45
Никита Котин ровесник Карпова, пора его наигрывать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 октября в 12:35
Судья балбес,оказал нам услугу!
Евгений Сербин
Евгений Сербин
04 октября в 12:33
Кстати прикол, Магнуссона удалили, из основных защитников только Фернандес остался,в следующей игре ждём Васина и Карпова в основе, Котина ещё не хватает для комплекта.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 октября в 12:32
Подумали , что счастье привалило и прибалдели, расслабились, вот и получили двушку.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
04 октября в 11:31
ЦСКА показал характер, Не буди лихо, пока оно тихо.
Свистун разбудил.)))).
Великолепный
Великолепный ответ cska1948 (раскрыть)
04 октября в 11:08
Судья только разозлил наших парней этим удалением.
blitz
blitz
04 октября в 11:06
Армейцы молодцы.
SHMEL
SHMEL
04 октября в 11:03
Такое с ЦСКА периодически случается, когда команда действительно после удаления мобилизуется и начинает бегать быстрее , отрабатывая за себя и того парня.
cska1948
cska1948
04 октября в 10:54, ред.
Если бы судья мог предвидеть чем закончится удаление, то он наверняка показал бы Магнуссану не КК, а ЖК.
VAN ARM
VAN ARM
04 октября в 10:47
скорее провалился урал)))
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