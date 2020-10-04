Егорычев: «Футболисты ЦСКА прибавили после удаления»

Полузащитник «Урала» прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ .

Все было хорошо до удаления. Неплохо оборонялись, неплохо выбегали в атаку, только не было конкретики в конце. Может быть, момент психологии. Футболисты ЦСКА прибавили после удаления и просто забили два гола за 3-5 минут. Это предопределило исход игры. Мы даже в большинстве тяжело создавали моменты, только подачи с фланга, и то не всегда дело доходило до подачи при смене направлений. Не все получилось. Далеко не все.

Бикфалви наш лидер. Конечно, без него трудно. Он суперкреативный игрок.

У нас сейчас такая нехорошая серия, проиграли две игры. Я думаю, что пауза на матчи сборных должна пойти нам на пользу. Мы должны сделать выводы и провести работу над ошибками. В этом цикле мы исправим ошибки и дальше начнем, надеюсь, новую серию.