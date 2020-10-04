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Корян: «У игроков сборной Армении есть желание выйти на ЧМ-2022»

04 октября 2020, 11:36

Полузащитник «Химок» и сборной Армении Аршак Корян поделился мнением о своем дебюте за национальную команду. 5 сентября он дебютировал за сборную в матче с Северной Македонией.

Я всегда хотел играть за Армению, просто не мог в связи с правилами лимита на легионеров. Если бы раньше уехал и сыграл, автоматически стал бы легионером. У меня не было веских поводов прийти в клуб и сказать, чтобы меня с армянским паспортом взяли на легионерское место — не было такого бэкграунда, что я уже кому-то что-то доказал и вышел на какой-то высокий уровень. Это, пожалуй, было единственным препятствием. Не сказал бы, что я прям ждал изменения правила по легионерам, но как только приняли решение, сомнений не было, чтобы принять приглашение в сборную Армению. Внутренне я этого хотел раньше, но не мог афишировать, так как ещё выступал за сборную России по юношам и в молодежке. Это было бы просто неправильно. Мне не хотелось кого-то обманывать.

Готовы ли замахнуться на выход на ЧМ-2022? Я по жизни максималист, для этого и нужно выходить на поле, чтобы стремиться куда-то наверх. Чемпионат мира — это другой этап, а сейчас надо выиграть все остальные матчи в группе и дальше от этого отталкиваться. У всех в голове есть желание пройти на чемпионат мира, но пока наша текущая цель — матчи Лиги Наций.

Недавно Корян был признан автором лучшего гола РПЛ в сентябре.

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alex074
alex074
04 октября в 14:38
Арменистану не место в крупном турнире...
ЮЗИК
ЮЗИК
04 октября в 12:47
Нереальные желания
Loko57
Loko57
04 октября в 11:50
У всех команд есть желание не только выйти, но и выиграть. Но не всем это по силам.
Q-J-G
Q-J-G
04 октября в 11:37
Очень "скромное" желание... как для сборной Армении.
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