Корян: «У игроков сборной Армении есть желание выйти на ЧМ-2022»

Полузащитник «Химок» и сборной Армении поделился мнением о своем дебюте за национальную команду. 5 сентября он дебютировал за сборную в матче с Северной Македонией.

Я всегда хотел играть за Армению, просто не мог в связи с правилами лимита на легионеров. Если бы раньше уехал и сыграл, автоматически стал бы легионером. У меня не было веских поводов прийти в клуб и сказать, чтобы меня с армянским паспортом взяли на легионерское место — не было такого бэкграунда, что я уже кому-то что-то доказал и вышел на какой-то высокий уровень. Это, пожалуй, было единственным препятствием. Не сказал бы, что я прям ждал изменения правила по легионерам, но как только приняли решение, сомнений не было, чтобы принять приглашение в сборную Армению. Внутренне я этого хотел раньше, но не мог афишировать, так как ещё выступал за сборную России по юношам и в молодежке. Это было бы просто неправильно. Мне не хотелось кого-то обманывать.