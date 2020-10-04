Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).
Мне понравилась игра — атмосфера была особенной. И на стадионе оказалось даже немного больше людей, чем я ожидал. Получилось настоящее дерби. Мне понравилось в нем играть. Уверен, что в Санкт-Петербурге в декабре благодаря нашим фанатам будет круче, чем в Москве.
У нас было очень много возможностей для того, чтобы забить в первом тайме. Во втором тоже были моменты и в конце концов один из них «Зенит» реализовал. Но, к сожалению, в концовке мы пропустили. Мое мнение — мы должны были выиграть этот матч. Поэтому после финального свистка испытали разочарование от того, что он закончился вничью. Но одно очко, есть одно очко. Поэтому двигаемся дальше.
Матч закончился.
Счеттна табло.
Матч закончился.
Счеттна табло.
а вот у спартака было два сто процентных момента забей их дерби бы точно
получилось бы на заглядение.
а вот у спартака было два сто процентных момента забей их дерби бы точно
получилось бы на заглядение.