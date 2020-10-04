Защитник «Зенита» прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Мне понравилась игра — атмосфера была особенной. И на стадионе оказалось даже немного больше людей, чем я ожидал. Получилось настоящее дерби. Мне понравилось в нем играть. Уверен, что в Санкт-Петербурге в декабре благодаря нашим фанатам будет круче, чем в Москве.

У нас было очень много возможностей для того, чтобы забить в первом тайме. Во втором тоже были моменты и в конце концов один из них «Зенит» реализовал. Но, к сожалению, в концовке мы пропустили. Мое мнение — мы должны были выиграть этот матч. Поэтому после финального свистка испытали разочарование от того, что он закончился вничью. Но одно очко, есть одно очко. Поэтому двигаемся дальше.