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Ловрен — о дерби: «Мне понравилась игра — атмосфера была особенной»

04 октября 2020, 12:55
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

Мне понравилась игра — атмосфера была особенной. И на стадионе оказалось даже немного больше людей, чем я ожидал. Получилось настоящее дерби. Мне понравилось в нем играть. Уверен, что в Санкт-Петербурге в декабре благодаря нашим фанатам будет круче, чем в Москве.

У нас было очень много возможностей для того, чтобы забить в первом тайме. Во втором тоже были моменты и в конце концов один из них «Зенит» реализовал. Но, к сожалению, в концовке мы пропустили. Мое мнение — мы должны были выиграть этот матч. Поэтому после финального свистка испытали разочарование от того, что он закончился вничью. Но одно очко, есть одно очко. Поэтому двигаемся дальше.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
04 октября в 18:29
Главное свое очко не потерять. (С) Кузнецов
alex074
alex074
04 октября в 17:07, ред.
Ну во-первых столица в России, пока одна это Москва, а СПб это всего лишь город в западной части России. И то что от туда вылезла вся шалупонь и встала у руля это ничего не означает. И назвать этот матч дерби язык не поворачивается. Ибо дерби это игра двух команд одного города. Это был рядовой матч, пока ещё двух лидеров текущего розыгрыша ЧР по футболу
112910415
112910415
04 октября в 15:22
славная была битва
Juve14
Juve14 ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
04 октября в 14:41
Вопрос не ко мне)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Juve14 (раскрыть)
04 октября в 14:37
Ерунда это все. Во всем мире дерби это игра команд из одного города. Почему дерби двух столиц, а не восьми? У нас куда ни плюнь одни столицы. Раньше Владимир, Новгород были столицами. Владивосток столица Дальнего востока, Грозный столица Чечни, Казань столица Татарстана...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
04 октября в 14:29, ред.
А с кем Ловрен дерби играл? По моему ему не объяснили, что такое дерби, либо автор статьи чудит.
Suriand
Suriand ответ Juve14 (раскрыть)
04 октября в 14:17
Насчет двух столиц он не уточнял) Впрочем Ловрен иностранец,ему простительно)
Juve14
Juve14 ответ Suriand (раскрыть)
04 октября в 13:47
Ее называют "дерби двух столиц", не Ловрен это придумал
mihaluch
mihaluch
04 октября в 13:35
Спартак - Зенит всегда горячо.
Suriand
Suriand
04 октября в 13:30
Почему дерби-то? Если кто забыл,дерби это противостояние двух команд из одного города,например есть дерби "Всея Руси" Спартак-ЦСКА,а вчерашняя игра просто важный матч с соперником по турнирной таблице.
Николай к
Николай к
04 октября в 13:23
Дв какой смысол сеяйчас шашками махать.
Матч закончился.
Счеттна табло.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
04 октября в 13:09
у вас было много ударов были подходы ,но сто процентных не было
а вот у спартака было два сто процентных момента забей их дерби бы точно
получилось бы на заглядение.
David Young
David Young
04 октября в 12:56
Дерби имеют особую атмосферу.
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