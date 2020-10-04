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Медведев: «Максименко по праву признан лучшим игроком матча»

04 октября 2020, 12:13
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Хороший матч. Думаю, болельщики остались довольны качеством игры. Мы создавали много моментов, особенно во второй половине первого тайма, удары в основном были из центральной зоны. Александр Максименко по праву признан лучшим игроком матча. Много раз спасал команду. Да и не могу вспомнить, когда Крал мог троих крутануть на узком участке. Красиво сыграл. После матча говорить, что мы могли выиграть, как сказал Тедеско… Тренер может так считать, тем более при счёте 0:0 у «Спартака» был стопроцентный момент.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
04 октября в 15:59
По мнению Бояры лучший в матче Кержаков.Тысяча чертей пень старый добавить уже не смог. Стареет.
kolpankolpan
kolpankolpan
04 октября в 15:20, ред.
Игра бойкая но слабенькая по мастерству.Зенит заведомо был слабее своих возможностей в атаке не выставив Азмуна.Физика страдает.С такой игрой в Евро играх делать нечего.
1bear
1bear
04 октября в 15:05
вратарь спас спартак от разгрома...
112910415
112910415
04 октября в 13:54
Спокойный, объективный Медведев ...
Ведь может же !
halfbeek
halfbeek
04 октября в 13:28
К Медведеву вернулась рациональная манера говорить.
Nevastol
Nevastol
04 октября в 12:24
Отразить столько ударов можно только при плохом автобусе.
ОПС
ОПС
04 октября в 12:21, ред.
А слабо вам все забыть и и играть под своими именами!? Надоело смотреть на эту грызню.
drug01
drug01
04 октября в 12:19
Всё заслуженно
Anisovich
Anisovich
04 октября в 12:14
Так только он один и играл в команде активно.
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