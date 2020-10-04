Медведев: «Максименко по праву признан лучшим игроком матча»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал итоги матча 10-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

Хороший матч. Думаю, болельщики остались довольны качеством игры. Мы создавали много моментов, особенно во второй половине первого тайма, удары в основном были из центральной зоны. Александр Максименко по праву признан лучшим игроком матча. Много раз спасал команду. Да и не могу вспомнить, когда Крал мог троих крутануть на узком участке. Красиво сыграл. После матча говорить, что мы могли выиграть, как сказал Тедеско… Тренер может так считать, тем более при счёте 0:0 у «Спартака» был стопроцентный момент.