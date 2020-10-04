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Медведев: «Надеюсь, что трансфер Вендела состоится»

04 октября 2020, 11:49

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела.

«Надеюсь, что этот трансфер состоится», — ответил Медведев на вопрос о потенциальном переходе игрока в петербургский клуб.

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oFANATo
oFANATo
05 октября в 00:25
Бывший футболист «Спортинга» и сборной Португалии Паулу Футре отреагировал на скорый переход полузащитника Вендела Вале в «Зенит».

«Он был очень нестабилен. Как говорят испанцы – ни рыба ни мясо»
pomor45
pomor45
04 октября в 18:02
Комменты лишь бы трёкнуть что.
STVA 1
STVA 1
04 октября в 13:38
Вроде уже трубили по всем углам что перешёл))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
04 октября в 12:51
С учётом 20 млн евро, может Кузяев не хуже?
oFANATo
oFANATo
04 октября в 12:46, ред.
Медведев обжёгся на молоке, теперь на воду дует, после облома с Влашичем...😃
LOpp
LOpp
04 октября в 12:02
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    04 октября в 11:53
    Он даже не знает что кого то покупают
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 октября в 11:52
    А что, может не срастись?
    Брулин
    Брулин
    04 октября в 11:52
    Будем думать
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