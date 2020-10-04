Медведев: «Надеюсь, что трансфер Вендела состоится»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела.
«Надеюсь, что этот трансфер состоится», — ответил Медведев на вопрос о потенциальном переходе игрока в петербургский клуб.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела.
«Надеюсь, что этот трансфер состоится», — ответил Медведев на вопрос о потенциальном переходе игрока в петербургский клуб.
«Он был очень нестабилен. Как говорят испанцы – ни рыба ни мясо»
«Он был очень нестабилен. Как говорят испанцы – ни рыба ни мясо»
Предлагаю на наш не толерантный стадион не пускать дровосеков.
Сегодня поцелуи, а завтра туалет третий сделают для гендеров.
Предлагаю на наш не толерантный стадион не пускать дровосеков.
Сегодня поцелуи, а завтра туалет третий сделают для гендеров.