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Мостовой: «Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет»

05 октября 2020, 18:04

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном закрытии трибун на матчах под эгидой РФС.

Я говорил о подобных вещах ещё давно, когда у нас решили допускать определённый процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не полстадиона, и спросил: «А как это возможно?»

Ну вот из-за этого всё и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определённый процент — значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.

Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так — сами в этом виноваты.

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ermak6848
ermak6848
05 октября в 21:17
Лучше " болеть " за его Величество ФУТБОЛ - чем COVID-19
Зато долго будем жить на белом свете
h8you
h8you
05 октября в 18:57, ред.
я так понимаю очередной аккаунт на премодерации?что происходит с этим сайтом?что конкретно я нарушил...у меня нет ни одного бана даже на день,а вы ставите аккаунт на премодерацию из-за безобидного троллинга команд и тд без всяких личных оскорблений? с таким отношением всех активных пользователей растеряете
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 18:38
Удивляет отношение некоторых людей к своему здоровью, а возможно и к своей жизни... То ли не понимают насколько серьёзная проблема, то ли считают, меня это не коснётся...
Если люди так безалаберно относятся к своему здоровью, то тогда выход только один:
Никаких болельщиков на стадионе не должно быть, до того времени, когда коронавирус будет излечим, когда найдут эффективное средство против этого вируса. Футбол, болельщики, эмоции на стадионе, всё это хорошо... Но здоровья и жизни людей намного важнее.
Zenit_84
Zenit_84
05 октября в 18:27
Очень плохо
Leha-ha50
Leha-ha50
05 октября в 18:14, ред.
Вот и я об этом неоднократно писал. Ну не хотят наши чинуши навести порядок на стадионах , вот и результат. Надо просто наказывать за такие нарушения, тогда может руководители арен начнут суетиться. А иначе нам удачи не видать.
Всем здоровья.
cska vperiod
cska vperiod
05 октября в 18:09
Очередное умничество тарасовского моста.
Q-J-G
Q-J-G
05 октября в 18:04
это и так понятно, без комментариев.
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