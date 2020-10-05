Мостовой: «Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном закрытии трибун на матчах под эгидой РФС.
Я говорил о подобных вещах ещё давно, когда у нас решили допускать определённый процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не полстадиона, и спросил: «А как это возможно?»
Ну вот из-за этого всё и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определённый процент — значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.
Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так — сами в этом виноваты.
Если люди так безалаберно относятся к своему здоровью, то тогда выход только один:
Никаких болельщиков на стадионе не должно быть, до того времени, когда коронавирус будет излечим, когда найдут эффективное средство против этого вируса. Футбол, болельщики, эмоции на стадионе, всё это хорошо... Но здоровья и жизни людей намного важнее.
Если люди так безалаберно относятся к своему здоровью, то тогда выход только один:
Никаких болельщиков на стадионе не должно быть, до того времени, когда коронавирус будет излечим, когда найдут эффективное средство против этого вируса. Футбол, болельщики, эмоции на стадионе, всё это хорошо... Но здоровья и жизни людей намного важнее.