Мостовой: «Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном закрытии трибун на матчах под эгидой РФС .

Я говорил о подобных вещах ещё давно, когда у нас решили допускать определённый процент болельщиков на стадион. В паре игр я увидел, что сидит чуть не полстадиона, и спросил: «А как это возможно?»

Ну вот из-за этого всё и пошло: рост и вспышки. Если разрешили определённый процент — значит именно он. Если бы разрешили при пустых играть, ничего страшного, потерпели бы месяц.

Плохо, что, возможно, закроют стадионы, но другого выхода нет. Пусть лучше будет без болельщиков, чем с больными людьми. Во многих странах играют и ничего. Скажу так — сами в этом виноваты.